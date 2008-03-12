شکست سپاهان 10 نفره برابر الاتحاد در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین روز از ششمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امروز با دیدار تیم های فوتبال سپاهان الاتحاد سوریه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان پیگیری شد که طی آن تیم سپاهان نیمه اول را به حریف خود واگذار کرد.

در این دیدار تیم سپاهان در دقیقه 18 با اخراج محسن بنگر که به علت انجام خطا با کارت قرمز مستقیم داور از زمین بیرون رفت، 10 نفره به بازی ادامه داد. در صحنه اخراج بنگر یک ضربه ایستگاهی نصیب تیم فوتبال الاتحاد شد که "مرکادو گومز" با ضربه ای زیبا و دقیق در دقیقه 19 تنها گل تیم الاتحاد را وارد دروازه سپاهان کرد.

سپاهانی ها در ادامه بازی صاحب چند موقعیت خوب برای به تساوی کشاندن نتیجه بازی شدند اما دروازه بان الاتحاد مانع از این اتفاق شد.

نیمه دوم این دیدار تا دقایقی دیگر در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان برگزار خواهدش د.