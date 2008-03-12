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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۰۷

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی:

حضور جدی در انتخابات تضمین آینده نسل جوان است

حضور جدی در انتخابات تضمین آینده نسل جوان است

رشت - خبرگزاری مهر: دکتر سید مهدی خاموشی گفت: نسل جوان جامعه که برای اولین بار در انتخابات شرکت می کنند بدانند که یک رای هم تاثیرگذار است و حضور جدی در انتخابات تضمین آینده نسل جوان است.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، دکتر خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور عصر دوشنبه در نشستی خبری در رشت، اظهار داشت: حضور حداکثری مردم در انتخابات راهبرد نظام و دفاع از ارزشهای اسلامی و آرمانهای امام راحل و رهبری است.

وی، انتخاب نماینده اصلح و مورد نیاز کشور را از وظایف مهم آحاد جامعه دانست و گفت: نماینده مجلس شورای اسلامی باید زبان گویای مشکلات مردم، مدافع ارزشهای اسلامی، اهداف نظام، آرمانهای انقلاب و شهیدان باشد.

دکتر خاموشی ضمن دعوت از همگان برای شرکت در انتخابات 24 اسفندماه اعلام کرد: مردم باید به افرادی رای دهند که ویژگیهای آنها به کرات از سوی مقام معظم رهبری و امام راحل در جامعه تشریح شده است.

وی با بیان اینکه از اول انقلاب مردم در همه انتخابات حضور گسترده داشته اند، افزود: بی شک حضور حداکثری مردم در برنامه های عمومی به ویژه انتخابات، موجب عقب نشینی دشمنان و خنثی سازی توطئه های آنان است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور تصریح کرد: دشمنان لحظه ای دست از توطئه و هجمه علیه ایران اسلامی غافل نیستند از این رو حضور در صحنه های مختلف به ویژه در عرصه حساس انتخابات ضرورتی انکار ناپذیر است.

کد مطلب 653661

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