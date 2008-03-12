عرضه املاک در بازار فرابورس سازمان گسترش

به گزارش خبرگزاری مهر از بازار فرابورس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، عرضه‌های سهام و املاک در این روزها در این بازار شکل جدی‌تری به خود گرفته است. هر چه به پایان سال نزدیک می‌شویم، روند عرضه‌ سهام و املاک از سوی شرکتهایی که مایلند آخرین روزهای سال را با شناسایی سود به پایان ببرند جدی‌تر می‌شود.

در همین راستا، شرکت سرمایه‌گذاری رنا در روز سه شنبه 21 اسفند اقدام به عرضه 2% سهم شرکت کالج هوانوردی بین‌المللی نمود که این عرضه با استقبال خریداران روبرو نشد در حالی که قیمت این سهام فقط 2 میلیون تومان اعلام شده بود.

همچنین شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران که به زودی در قالب سهام عدالت به مردم واگذار خواهد شد برای بهبود وضعیت مالی خود در پایان دوره شش ماهه و در حالی که سهام این شرکت در بورس اوراق بهادار تهران با استقبال نسبی خریداران و فعالان بازار مواجه شده است، در روز چهارشنبه 22 اسفند اقدام به عرضه 97.72% سهام خود در شرکت صنایع نساجی نقره نخ (سهامی عام) نمود و این معامله با قیمت پایه 636 ریال انجام شد که این خود منجر به شناسایی سود 1.7 میلیارد تومانی برای شرکت توسعه صنعتی گردید.

همچنین از OTC‌ سازمان گسترش خبر می‌رسد که این بازار با اخذ مجوز معاملات املاک اقدام به فروش یک سری املاک واقع در ائل‌گلی تبریز به وکالت از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نموده است.

این عرضه واحدهای مسکونی و زمین که در راستای واگذاری اموال مازاد شرکتهای دولتی انجام می‌شود در مورد اموال مازاد شرکت ماشین‌سازی تبریز می‌باشد که این شرکت نیز شرکتی تماماً دولتی است و به دلیل اهتمام جدی سازمان گسترش در عملی‌سازی دستورات صریح ریاست محترم جمهوری در مورد واگذاری اموال مازاد شرکتهای دولتی انجام می‌پذیرد.

متراژ زمین این واحدهای مسکونی 83434 متر مربع و زیربنای آنها 57300 متر مربع و واقع در کوی شهید مدنی ائل‌گلی تبریز می‌باشند.

ورود به موضوع واگذاری املاک مازاد دولتی یک خدمت جدید است که سازمان گسترش در بازار فرابورس خود با اخذ مجوزهای لازم، در آن پیشگام شده است و سایر سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی نیز می‌توانند اموال خود را از این طریق واگذار نمایند.

گفتنی است جهت تسریع در امر اطلاع‌رسانی و کاهش سفرهای درون شهری، اطلاعات نسبتاً کاملی از اموال قابل واگذاری در سایت اینترنتی www.idrootc.com درج می‌شود.