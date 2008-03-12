آستان قدس رضوی بزرگترین احیا کننده موقوفات در جهان است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سیداحمد علوی ظهر امروز در حاشیه نمایشگاه وقف، میراث ماندگار در نگارخانه رضوان در جمع خبرنگاران افزود: کارهای زیادی در خصوص حفظ، احیا، توسعه و عمران موقوفات و نیز عمل به نیات واقفان صورت گرفته است که امروز برکات و آثار فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... آن در کشور برای همه اقشار جامعه کاملاً ملموس و قابل توجه است.

علوی گفت: امروز خوشبختانه آستان قدس رضوی با تکیه بر مدیریت موفق اسلامی توانسته است با پذیرایی از 25 میلیون زائر سالانه به بزرگترین پایگاه زیارتی جهان تبدیل شده که خدمات‌رسانی به این تعداد زائر، مرهون موقوفات و نذورات ارادتمندان به ساحت مقدس حضرت رضا(ع) در طول تاریخ است.

وی با اشاره به اینکه یکی از فعالیت‌های دفتر کل موقوفات آستان قدس رضوی، هدایت واقفان به سمت نیازهای روز جامعه است، گفت: خیرین و نیکوکارانی که قصد دارند بخش یا تمامی اموال خود را وقف نمایند، می‌توانند از کارشناسان این دفتر مشورت بگیرند.

در نمایشگاه وقف، میراث ماندگار که از 21 تا 25 اسفند جاری برپاست، تعدادی از وقف‌نامه‌های آستان قدس رضوی در طول صدها سال گذشته به نمایش درآمده است.

در این نمایشگاه می‌توان از شرح حال قدیمی‌ترین واقف، واقفان زن، بزرگترین واقف آستان قدس رضوی، تازه‌های وقف، تاریخچه موقوفات سقاخانه، دارالشفا، مهمانسرا و روشنایی حرم مطهر و موقوفات پادشاهان و امثالهم آگاهی یافت.

علاقه‌مندان جهت بازدید از این نمایشگاه می‌توانند همه روزه از ساعت 9 تا 12 و 30 و 14 و 30 تا 18 به خیابان کوهسنگی مشهد، کوهسنگی 19، نگارخانه رضوان مراجعه نمایند.