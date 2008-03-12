سفیر آمریکا در بلاروس خاک این کشور را ترک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "اناتولی لبدکو" رهبر حزب مدنی متحد بلاروس در جمع خبرنگاران خبر داد که وی با "کارین استوارت" سفیر آمریکا دیدار کرده و قرار است استوارت امروز بلاروس را ترک کند.

همچنین سفیر آمریکا در این رابطه به رویترز گفت: این تصمیم را پس از آن اتخاذ کردم که مقامات بلاروس بار دیگر به من توصیه کردند خاک مینسک را ترک کنم.

بلاروس که غربی ها این کشور را به نقص حقوق بشر متهم می کنند، اخیرا سفیر خود را از آمریکا فراخواند و از استوارت نیز خواست مینسک را ترک کند.

این درحالی است که وزیران دفاع روسیه و بلاروس اخیرا توافقنامه ای را در زمینه ایجاد یک سیستم ارتباطی بین گروه بندیهای منطقه ای نیروهای مسلح هر دو کشور امضا کردند.

وزیر دفاع بلاروس نیز در مخالفت با سیاست های آمریکا اعلام کرده که استقرار سپر موشکی این کشور در کشورهای لهستان و جمهوری چک، امنیت کشورش را به خطر می اندازد.