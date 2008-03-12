شهرک سازی و توسعه طلبی صهیونیستی و تاثیرات منفی چند وجهی آن

به گزارش خبرگزاری مهر، ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم صهیونیستی در 19 اسفند (9 مارس) بار دیگر با بی اعتایی به تعهدات این رژیم در توافقنامه های بین المللی به ویژه نقشه راه با توسعه شهرکهای صهیونیست نشین در کرانه باختری موافقت کرد.

وزارت مسکن رژیم صهیونیستی همان روز اعلام کرد که نخست وزیر این رژیم با ساخت 750 واحد مسکونی جدید در یک شهرک صهیونیست نشین در کرانه باختری رود اردن موافقت کرد.

در بیانیه وزارت مسکن رژیم صهیونیستی آمده است: "بعد از یک سری رایزنی ها با ایهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل، زئیف بوئیم وزیر مسکن آغاز ساخت و ساز در شهرک غفات زئیف را تائید کرد".

این اقدام در حالی صورت می گیرد که جامعه جهانی، فرانسه، آلمان، مصر و سازمان ملل و حتی آمریکا به عنوان حامی اصلی تل آویو به این رژیم در رابطه با نقض تعهدات خود هشدار داده است.

به گزارش مهر، شهرک سازی و مصادره اراضی یکی از عوامل اصلی فلسفه رژیم ‌صهیونیستی را تشکیل می‌دهد، که بالطبع آثار زیانباری بر کشاورزی فلسطین نهاد و مطلب در پیش روی بر آن است تا آثار شهرک‌ سازی بر کشاورزی، و به طور کلی اوضاع اجتماعی فلسطین را مورد ارزیابی قرار دهد.

الف) تأثیر شهرک‌ سازی بر کشاورزی



همان طور که عنوان شد شهرک ‌سازی و مصادره اراضی یکی از عوامل اصلی فلسفه رژیم ‌صهیونیستی را تشکیل می‌دهد.

شهرک سازی گرچه مقوله ای مدنی به شمار می رود، اما در سرزمین های اشغالی به واسطه ارزش زمین و محدودیت فضا و پیوستگی عناصر از حوزه های مختلف به همدیگر این موضوع تاثیری مستقیم بر کشاورزی و به ویژه آن بخش از کشاوزی دارد که مورد حمایت هیچ دولتی قرار ندارد.

همچنین ایجاد یک شهرک در بخشی و نقطه ای الزاماتی را در پی دارد، موارد امینتی و ایجاد حائلی بین این منطقه با مناطق و روستاهای اطراف آن که عموما فلسطینی و پیشینه ای دهقانی و روستایی دارند آسیب های جدی را بر کشاورزان فلسطینی ببار آورده است.

رژیم‌صهیونیستی با برپا داشتن و ایجاد شهرکها و راه‌های متعدد پیرامون این شهرکها که مساحت وسیعی از اراضی کشاورزی را در بر می‌گرفت و بستن بخش دیگری از این اراضی به روی کشاورزان و ایجاد مانع جهت دستیابی به آنها به بهانه‌های امنیتی باعث شد ضررهای جبران ناپذیری به اقتصاد کشاورزی فلسطین وارد شود.

از جهت دیگر با تضعیف ساختار و تأسیسات زیربنایی کشاورزی به ویژه دور ماندن و دور بودن کشاورزان فلسطینی از زمین خود،‌ این بخش اقتصادی را بیش از پیش تخریب نموده است.

ب) تأثیر شهرک ‌سازی بر اوضاع اجتماعی و خانوادگی جامعه فلسطینی

شهرک ‌سازی رژیم ‌صهیونیستی بر اوضاع اجتماعی فلسطینی‌ها نیز تأثیر گذاشته است، وجود شهرک ‌نشینان نژادپرست که به انواع و اقسام سلاحها مسلح بوده و در شهرکهایی که نزدیک اماکن مسکونی فلسطینی‌ها قرار دارد ساکن هستند، منجر به اصطکاک بین دو طرف و بروز احساسات افراطی در میان آنها شده است. شهرکها بر روی زمینهای روستاها و شهرهای فلسطینی ساخته و اراضی کشاورزی که مصادره شدند، منبع اساسی درآمد افراد می‌باشد.

مصادره اراضی بر بافت جمعیتی نیز تأثیر گذاشته است،‌ مثلاً باعث شده تا صحرانشینان و کشاورزان اجباراً در شهرها ساکن شوند که این از بُعد ضربه بزرگی به فرهنگ فلسطینی وارد می‌کند. تفاوت فرهنگی موجود میان شهرنشینان و صحرانشینان باعث شکافهای بزرگ اجتماعی شده است که بالطبع این موضوع بر آداب و رسوم و عادات و روابط خانوادگی آنها نیز تأثیر می‌گذارد.

مصادره اراضی بر وضعیت کشاورزان نیز تأثیر گذاشه است، به گونه ‌ای که بسیاری از کشاورزان از کشاورزی روی به کارگری آورده‌اند، که این مورد بر عادات و آداب و رسوم روستایی آنها و نقش زن در جوامع روستایی تأثیر می‌گذارد، علاوه بر اینکه باعث توجه روستائیان به سکونت در شهرها می‌شود که آثاری سلبی بر تغییر و تحول جمعیتی فلسطین خواهد گذاشت.

ج) تأثیر بر رشد و نمو فلسطینی

شهرک سازی تاثیرات و پیامدهای مهم و غیر قابل انکار بر رشد و نمو فلسطینی داشته است که در ذیل به طور فهرست وار به آن اشاره می شود:

ـ حاکمیت و سلطه صهیونیستها بر زمین و منابع آبی و سایر منابع طبیعی فلسطینی.

ـ قطع ارتباط جغرافیایی و عمرانی و روستایی مناطق فلسطینی با یکدیگر، به ویژه در مناطقی که امکان برقراری ارتباط به وسیله مناطقی صورت می‌گیرد که شهرکها بر آن حاکمیت دارند.

ـ ایجاد چارچوبها وسیستم‌های اداری و شهری ـ مزدوج و دوگانه ـ بر فلسطینی‌ها به گونه ‌ای که باعث شود قوانین رژیم‌صهیونیستی بر اراضی فلسطینی به مورد اجرا گذاشته شود.

ـ برنامه‌ ریزی و اجرای تأسیسات زیربنایی برای رژیم‌صهیونیستی و منع فلسطینی‌ها از سلطه بر این تأسیسات.

ـ تعمیق وابستگی جامعه فلسطین ـ بویژه بخش روستایی ـ از طریق ایجاد و فراهم نمودن فرصت‌های شغلی در بخش ساختمان سازی و کارگر ارزان و بخش صنعت که روز به روز در شهرکها در حال رشد و نمو و تغییر و تحول است موضوعی که باعث می‌شود اقتصاد فلسطین هیچگاه مستقل نشود.

د) تأثیرات امنیتی و استراتژیکی

یکی از مهمترین اهداف شهرک‌ سازی عدم دستیابی به صلحی منطقه‌ ای با فلسطینی هاست، صلحی که خواهان ایجاد و برپایی دولتی فلسطینی در قطعه زمین جغرافیایی و متحد و مرتبط با هم است. از جهت دیگر حتی اگر چنین کشوری نیز تأسیس شود، از امنیت چندانی برخوردار نخواهد بود، چرا که وجود این شهرکها همیشه می‌تواند تهدید کننده و مخل امنیت این کشور باشد و این کشور را با مشکلات بسیاری مواجه کند. چون رژیم‌صهیونیستی بر راهها و معابر و تنگه‌ها که مناطق فلسطینی را به یکدیگر وصل می‌کند، سلطه دارد و این باعث می‌شود تا رژیم‌صهیونیستی و شهرک ‌نشینان هرگاه که تمایل داشته باشند و به اقتضای وضعیت امنیتی ایشان راه عبور و مرور و رفت و آمد را قطع کنند.

علاوه بر اینکه وجود این شهرکها در نزدیکی شهرهای فلسطینی باعث می‌شود این شهرها، شهرهای مرزی تلقی شوند و بدین وسیله اسرائیل هرگاه تمایل داشته باشد این شهرها را محاصره کند یا مورد حمله قرار دهد، بسان آنچه که در انتفاضه الاقصی به وقوع پیوست و ارتش رژیم‌صهیونیستی نابلس، رام الله، بیت جالا و الخلیل را مورد حمله قرار داد، و این تهدیدی امنیتی علیه موجودیت دولت فلسطین و در آخر تهدیدی جوهری علیه حاکمیت این دولت است.

سخن پایانی:

شهرک سازی و مصادره اراضی یکی از عوامل اصلی فلسفه وجودی رژیم جعلی ‌صهیونیستی را تشکیل می‌دهد، که بالطبع آثار زیانباری بر کل ساختار اجتماعی و سیاسی فلسطین می گذارد و یکی از اصلی ترین عوامل عدم برقراری صلح در منطقه است.

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نگارش: حسین امیری