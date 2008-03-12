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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۲۶

رئیس دادگستری استان کرمان:

پیشگیری از وقوع جرایم از برنامه های اصلی دادگستری است

کرمان - خبرگزاری مهر: احمد تویسرکانی آسیب شناسی و پیشگیری از وقوع جرایم را از اساسی ترین برنامه های دادگستری استان کرمان اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان تویسرکانی، عصر امروز در جلسه ستاد پیشگیری از جرایم خاص در دادگستری استان کرمان گفت: با انجام طرحهای پیشگیری از وقوع جرایم در استان کرمان نا امنی به دلیل وقوع جرایم خاص در استان نسبت به گذشته 40 درصد کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: آموزش و آگاه سازی جامعه از تبعات وقوع جرم در جامعه میزان امنیت در جوامع را افزایش و هزینه ها راکاهش می دهد.

تویسرکانی با اشاره به کاهش حجم پرونده های ورودی به دادگستری گفت: با شفاف سازی و فرهنگ سازی در جامعه و تعامل جدی بین دستگاهای ذیربط در آینده میزان وقوع جرایم کاهش چشم گیری خواهد داشت.

وی با تاکید بر برخورد قاطع با مجرمان گفت: برخورد جدی و قاطعیت با مجرمان و انعکاس اخبار این حوادث در جامعه در آگاه سازی مردم بسیار موثر است.

 

کد مطلب 653671

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