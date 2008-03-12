غفوری فرد : لیست جبهه متحد از جامع ترین لیست های انتخاباتی است/ کیان ارثی : اصلاح طلبان همواره بدنبال اصلاحات در چارچوب نظام هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن غفوری فرد عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی و نماینده فعلی تهران در مجلس عصر امروز در مسجد دانشگاه امیر کبیر تهران اظهار داشت : در طول حاکمیت مجلس هفتم فضای سیاسی کشور فضایی آرام و کم تنش بود اما در مجلس ششم اختلافات و تنش های زیادی را در کشور شاهد بودیم.

وی درباره مباحث خارجی دوران اصلاحات و مجلس ششم نیز که مهمترین آن بحث انرژی هسته ای بود افزود : مجلس ششم با ارائه طرحی سه فوریتی قصد داشت که دولت را مجبور به توقف مسئله هسته ای کند اما مجلس هفتم برخلاف این کار با ارائه طرحی دو فوریتی دولت را موظف ساخت که به دفاع از حق مسلم مردم در دستیابی به انرژی هسته ای بپردازد.

غفوری فرد با اشاره به اینکه سه گام تا تکمیل چشم انداز 20 ساله توسعه و اهداف تبیین شده در آن باقی مانده است تصریح کرد : اگر مجلسی توانا و مقتدر در انتخابات 24 اسفند شکل بگیرد و از این طریق برنامه پنجم توسعه نیز در راستای اهداف چشم انداز به خوبی تنظیم شود گام موثری در دستیابی به اهداف سند چشم انداز برداشته شده که لازمه آن مجلسی کم تنش و کم حاشیه است.

وی به تصویب نظام هماهنگ پرداخت (لایحه خدمات کشوری) در مجلس هفتم اشاره کرد و گفت: این بحث در زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی نیز دنبال شد اما با مباحثی که از سوی سازمانهای مختلف بوجود آمد به نتیجه خاصی نرسید تا اینکه سرانجام در مجلس هفتم به تصویب رسید و از سال آینده نیز به اجرا گذاشته خواهد شد و نتیجه آن رشد و بالندگی کارمندان است.

این فعال سیاسی اصولگرا یکی دیگر از خدمات مجلس هفتم را تصویب قوانین مربوط به اصل 44 قانون اساسی دانست و ادامه داد : اگر این قانون به خوبی انجام شود مدیریت در کشور به بهترین شکل ممکن انجام خواهد شد و علاوه بر کاهش تصدی گری دولتی شاهد تقویت بخش خصوصی خواهیم بود.

غفوری فرد تنها راه کاهش تورم و گرانی را در کشور افزایش تولید خواند و خاطرنشان کرد : حضور بخش خصوصی می تواند باعث ایجاد تولید در کشور شود که بهترین راه خصوصی سازی انجام امور از طریق اصل 44 است که در مجلس هفتم به تصویب رسید.

این نماینده مجلس افزود : لیست 30 نفره جبهه متحد یکی از بهترین و جامع ترین لیست های انتخاباتی است.

در این نشست حجت الاسلام اسدالله کیان ارثی عضو مجمع روحانیون مبارز نیز با بیان اینکه در شرایط کنونی باید تلاش کنیم که مردم با شور و شوق بیشتری در انتخابات شرکت کرده و با حساسیت بیشتری با این مقوله برخورد کنند اظهار داشت : برخی صحبتهایی که از سوی عده ای از افراد و گروهها بیان می شود مردم را به عدم حضور در انتخابات ترغیب می کند، اما حضور مردم در انتخابات از اهمیت بسیاری برخوردار است.

عضو مجمع روحانیون مبارز گفت : یکی از راهکارهای حفظ نظام تشویق مردم به حضور در انتخابات است ، بنابراین نباید به دلیل بدسلیقگی و یا بی سلیقگی شرایط سردی برای انجام انتخابات در کشور ایجاد کرد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با تاکید بر اینکه همواره بر ولایت فقیه پایدار بوده و همچنان نیز خواهد بود افزود : هیچگاه سعی نکرده ام از این طریق کارهایی به نفع خود انجام دهم.

وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره حمایت آمریکا از اصلاح طلبان گفت: اصلاح طلبان همواره بدنبال اصلاحات در چارچوب نظام هستند. بنابراین آمریکا و شخص رئیس جمهور آن از شکل گیری چنین اصلاحاتی هراس دارند .

در این نشست انتخاباتی همچنین محمد جواد نیک فر عضو ائتلاف قانون نیز به سخنرانی درباره مسائل سیاسی کشور و انتخابات پرداخت.