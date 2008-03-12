به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان توسعه سینمایی سوره اعلام کرد جان اشتاینبک به همراه جک واگنر و فرناندز فیلمنامه درام عاشقانه و ماجراجویانه "مروارید شوم" را بر اساس رمانی به همین نام از خودش نوشت و پدرو آرمانداریز، ماریا النا مارکز و فرناندو واگنر از بازیگران آن هستند.

"مروارید شوم" داستان یک غواص مکزیکی به نام کینو است که مرواریدی در ته دریا پیدا می‌کند. او به همراه همسرش خوانا و فرزندشان برای نخستین‌بار در زندگی یک شئی باارزش دارند و همین باعث جلب توجه مردم دهکده و البته دلالان به خانواده آنها می‌شود. کینو یک شب مردی را که به او حمله کرده می‌کشد و بردارش به او پیشنهاد می‌کند از دهکده بروند...

فیلم سیاه و سفید و 85 دقیقه‌ای "مروارید شوم" محصول مشترک سال 1947 مکزیک و آمریکاست که همان سال به بخش مسابقه جشنواره معتبر ونیز راه یافت و دو سال بعد جایزه بهترین فیلمبرداری مراسم گلدن گلوب را برای گابریل فیگروا به ارمغان آورد. از این فیلم به عنوان یکی از آثار فوق‌العاده دوران طلایی سینمای مکزیک یاد می‌شود.

امیلیو فرناندز سال 1903 در مکزیک به دنیا آمد و در 83 سالگی به دلیل حمله قلبی در مکزیکوسیتی از دنیا رفت. او حدود 90 فیلم به عنوان بازیگر در کارنامه دارد و بیش از 40 فیلم هم کارگردانی کرده است. فرناندز علاوه بر حضور در چند دوره جشنواره‌های ونیز و برلین و سن سباستین، سال 1946 جایزه بزرگ هیئت داوران جشنواره کن را هم برد.