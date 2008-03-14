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۲۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۵۴

مسابقات تیراندازی با کمان به اهداف متحرک برگزار می شود

اولین دوره مسابقات تیراندازی با کمان به اهداف متحرک 27 و 28 اسفند ماه در تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات که برای اولین بار درجهان توسط فدراسیون تیروکمان ایران برگزار می شود تیراندازان باید در شرایطی متفاوت از رقابتهای معمول این رشته به هدفهای متحرک تیراندازی کنند. این اهداف می تواند در یک ریل ثابت ودر یک خط موازی حرکت کرده یا اینکه کماندار درحال حرکت به اهداف ثابت تیراندازی کند. 

فدراسیون برای برگزاری اولین دوره این مسابقات از 30 تیرانداز زن و مرد از سراسر کشور دعوت بعمل آورده است. این تیراندازان تنها مجاز هستند با کمان ریکرو  در رقابتها شرکت کنند.

اولین دوره این مسابقات طی روزهای 27 و 28 اسفندماه و به مناسبت هفته حفاظت از محیط زیست در باشگاه تیراندازی سمند تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 653677

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