دعوت سازمان میراث فرهنگی از مردم برای ارائه طرحهای گردشگری

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی با بیان این مطلب افزود: در پی استقبال گسترده سرمایه گذاران از طرحهای گردشگری در سال 86 و اقدامات قابل توجه دولت درتوسعه زیر ساختهای گردشگری کشور ، تمام امکانات و شرایط لازم برای ارائه طرح‌های در معاونت سرمایه گذاری مهیا است و علاقه مندان می‌توانند از این موقعیت بی نظیر برای توسعه زیر ساختهای گردشگری استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه به دلیل توجه دولت نهم به مقوله گردشگری اتفاقات مطلوبی در حوزه سرمایه گذاری گردشگری افتاده است، تاکید کرد: تلاش تمام مسئولان و دست اندر کاران حوزه سرمایه‌گذاری این است تا بتوانند نیاز‌های موجود در این بخش را پاسخ دهند.

وی معتقد است، حوزه سرمایه گذاری در بخش‌های میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری به دنبال دستیابی به جایگاه مطلوب در صنعت گردشگری جهانی است.

وی حضور و توجه مردم به مقوله گردشگری را کم سابقه دانست و تاکید کرد: وظیفه ما توجه به زیرساختهای گردشگری است از این رو مشارکت و همیاری مردم و سرمایه گذاران را برای حضور در این حرکت ملی که پایه های اقتصادی کشور را شکوفا می سازد ، ارج می گذاریم .

مدیر کل دفتر طرحهای توسعه و تسهیلات سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری یادآورشد: ستاد مرکزی معاونت و معاونان سرمایه‌گذاری استان‌ها تلاش می‌کنند تا با سرعت بخشی به روند بررسی و تکمیل مدارک و مستندات طرحهای متقاضی سرمایه گذاری در بخش گردشگری ، زمینه های تسریع در دستیابی به اهداف سند چشم انداز را فراهم سازد.