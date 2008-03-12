کشورهای اسلامی دانمارک را تحریم کنند / نشریات اروپایی از مسلمانان عذرخواهی کنند

به گزارش خبرنگار مهر ، حدود 500 نفر از طلاب خارجی مقیم ایران امروز در این تجمع اعتراض آمیز با در دست داشتن پرچم‌ هایی با نوشته "یا محمدرسول‌الله" و شعارهایی علیه توهین کنندگان به پیامبراسلام در نشریات غربی خواستار واکنش جدی کشور های اسلامی به این هتک حرمت شدند .



تجمع‌ کنندگان همچنین بیانیه‌ای را به 4 زبان انگلیسی - عربی - اردو و فارسی قرائت کردند.

در این بیانیه دین اسلام دین برادری و مکتب مسالمت ‌آمیز و پیامبر اکرم(ص) مظهر لطف و مهربانی خوانده شده و آمده است : حمله به مقدسات یک دین و مذهب گستاخی و توهین‌آمیز بوده و نشان از دشمنی و بدگویی است که آتش جنگ مذهبی را روشن می‌کند.



در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به سخنان پاپ بندیکت شانزدهم تاکید شده است : سخنان تأسف ‌بار پاپ بندیکت شانزدهم ادامه همان ذهنیتی است که با تحریک مسیحیان موجب بروز جنگ‌های صلیبی شد ، اگر کسی اندک آگاهی و مطالعه‌ای نسبت به دین اسلام داشته باشد، هرگز به دین اسلام توهین نکرده و از اعمال خود عذرخواهی خواهد کرد.



طلاب خارجی در بیانیه خود خواستار آن شدند که روزنامه‌های دانمارکی و سایر نشریات اروپایی اظهارات خود را پس گرفته و از مسلمانان و جهان اسلام عذرخواهی کنند.



تجمع‌کنندگان در بخش پایانی بیانیه خود اعلام کردند: ما با تکیه بر نیروی ایمان و استکبارستیزی و با احترام به باورهای پیامبر راستین اعلام می‌کنیم هر کسی با هر حربه‌ای و هر بهانه‌ای در هر گوشه‌ای از جهان به مقدسات ما و بنیان‌های فکری و اعتقادی ما توهین کند، ما با تمام توان در برابر پندارهای باطل و پوشالی آنها می‌ایستیم و تاریخ نشان خواهد داد که آینده از آن چه کسانی است.

