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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۱۲

طلاب خارجی مقیم ایران:

کشورهای اسلامی دانمارک را تحریم کنند / نشریات اروپایی از مسلمانان عذرخواهی کنند

کشورهای اسلامی دانمارک را تحریم کنند / نشریات اروپایی از مسلمانان عذرخواهی کنند

جمعی از طلاب خارجی مقیم ایران امروز در اعتراض به اهانت به دین اسلام در نشریات دانمارکی با تجمع مقابل سفارت دانمارک در تهران تحریم اقتصادی و سیاسی این کشور را از سوی کشورهای اسلامی خواستار شدند.

به گزارش خبرنگار مهر ، حدود 500 نفر از طلاب خارجی مقیم ایران امروز در این تجمع اعتراض آمیز با در دست داشتن پرچم‌ هایی با نوشته "یا محمدرسول‌الله" و شعارهایی علیه توهین کنندگان به پیامبراسلام در نشریات غربی خواستار واکنش جدی کشور های اسلامی به این هتک حرمت شدند .
  
تجمع‌ کنندگان همچنین بیانیه‌ای را به 4 زبان انگلیسی - عربی - اردو و فارسی قرائت کردند.

در این بیانیه دین اسلام دین برادری و مکتب مسالمت ‌آمیز و پیامبر اکرم(ص) مظهر لطف و مهربانی خوانده شده و آمده است : حمله به مقدسات یک دین و مذهب گستاخی و توهین‌آمیز بوده و نشان از دشمنی و بدگویی است که آتش جنگ مذهبی را روشن می‌کند. 

در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به سخنان پاپ بندیکت شانزدهم تاکید شده است : سخنان تأسف ‌بار پاپ بندیکت شانزدهم ادامه همان ذهنیتی است که با تحریک مسیحیان موجب بروز جنگ‌های صلیبی شد ، اگر کسی اندک آگاهی و مطالعه‌ای نسبت به دین اسلام داشته باشد، هرگز به دین اسلام توهین نکرده و از اعمال خود عذرخواهی خواهد کرد. 

طلاب خارجی در بیانیه خود خواستار آن شدند که روزنامه‌های دانمارکی و سایر نشریات اروپایی اظهارات خود را پس گرفته و از مسلمانان و جهان اسلام عذرخواهی کنند.

تجمع‌کنندگان در بخش پایانی بیانیه خود اعلام کردند: ما با تکیه بر نیروی ایمان و استکبارستیزی و با احترام به باورهای پیامبر راستین اعلام می‌کنیم هر کسی با هر حربه‌ای و هر بهانه‌ای در هر گوشه‌ای از جهان به مقدسات ما و بنیان‌های فکری و اعتقادی ما توهین کند، ما با تمام توان در برابر پندارهای باطل و پوشالی آنها می‌ایستیم و تاریخ نشان خواهد داد که آینده از آن چه کسانی است.

کد مطلب 653679

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