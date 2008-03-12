قطبی اختیار تام دارد/ برخی ها به دنبال گرفتن قهرمانی از پرسپولیس هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی در نشست خبری امروز باشگاه پرسپولیس با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران به اظهار نظر قطبی در مورد رئیس سازمان تربیت بدنی اشاره کرد و افزود: علی آبادی حکم پدر را برای ما دارد. او رئیس مجمع باشگاه پرسپولیس و سازمان تربیت بدنی است. مطمئنا اگر پدرتان بد شما را بخواهد آقای علی آبادی هم برای ما بد می خواهد. ما رابطه خوبی با آقای علی آبادی داریم و مطمئنا ایشان نیز چنین روابطی با ما خواهد داشت.

وی حاشیه و بی احترامی به مربی و بازیکن سالاری در تیم فوتبال پرسپولیس را رد کرد و گفت: اگر من در این مورد اشتباه می کنم آقای قطبی می توانند اشتباهات من را تصحیح کند.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ادامه داد: تا به امروز که 24 هفته از مسابقات لیگ برتر گذشته است حتی یک بار در چیدن ترکیب تیم دخالت نکرده ام .هر رای که در کمیته انضباطی باشگاه صادر شده با مشورت افشین قطبی بوده تا به امروز حتی در یک مورد من واسطه نشده ام که حکمی را ببخشند یا به اجرای آن تاکید کرده باشم.

کاشانی خاطرنشان کرد: من در ابتدای فصل با آقای قطبی قرار گذاشتم که مسئولیت داخل زمین با وی باشد و زمام امور تیم در خارج از زمین را من به عهده گیرم.

وی تاکید کرد: حق من است که به عنوان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در امور فنی به سرمربی تیم مشاوره دهم اما تا به امروز در این زمینه هیچ دخالتی نداشته ام.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ادامه داد: اگر قطبی در خصوص مسائل فنی از من سئوالی بپرسد پاسخ او را می دهم و نظرم را می گویم اما سرمربی تیم برای تصمیم گیری نهایی مختار است.

کاشانی خاطرنشان کرد: گاهی اوقات تا پیش از زمان برگزاری بازی ها ترکیب تیم را نمی دانم و از مربیان در این خصوص سئوال نمی کنم . زیرا تخصصی در زمینه مسائل فنی ندارم.

وی با تاکید بر این نکته که در تیم پرسپولیس بازیکن سالاری وجود ندارد افزود: اگر در تیم ما بازیکن سالاری وجود داشت این همه آرای انضباطی از سوی کمیته انضابطی باشگاه صادر نمی شد من تا به امروز ندیده ام که بازیکنی به قطبی بی احترامی کند. اگر چنین اتفاقی در تمرین صورت گرفته باشد حتما آقای قطبی یا استیلی و احمدی آن را به من گزارش خواهند کرد.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تاکید کرد: درخصوص تخلفات بازیکنان با توجه به اساسنامه و آیین نامه انضباطی باشگاه تصمیم گیری خواهیم کرد و با بازیکنان متخلف برخورد می کنیم. ما کمیته انضباطی را تشکیل داده ایم که با بازیکنان رفتارهای سلیقه ای نداشته باشیم.

کاشانی در خصوص حرکت شیث رضایی در زمان مسافرت تیم فوتبال پرسپولیس به شیراز گفت: من تا ساعت 11 شب در فرودگاه شیراز ایستادم، شیث رضایی را تحویل سرمربی پرسپولیس دادم و تصمیم گیری درخصوص اینکه این بازیکن به میدان برود یا خیر را به سرمربی تیم واگذار کردم و جرایم انضباطی او را نیز به کمیته انضباطی باشگاه سپردم.

وی در خصوص معرفی متخلفان عوامل موثردر کسر 6 امتیاز از تیم فوتبال پرسپولیس گفت: نامه ای خطاب به آقای علی آبادی تنظیم شده و روال پرونده قضایی شکایت از باشگاه پرسپولیس را از زمان حضور خود در باشگاه گزارش کردیم براساس حکم دادگاه عالی داوری ورزش باشگاه پرسپولیس می بایست تا تاریخ 20 مهرماه سال 85 در خصوص پرداخت مطالبات باشگاه کوپیان اقدام می کرد اما این اقدام صورت نپذیرفته است .

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ادامه داد: از سازمان تربیت بدنی خواسته ایم تا دراین خصوص رسیدگی کنند و یقین بدانید که متخلفان حتی اگر حبیب کاشانی باشد رسما معرفی خواهد شد.

کاشانی با اشاره به نامه دادگاه داوری ورزش در خصوص پرداخت مطالبات دستیار مصطفی دنیزلی در تیم فوتبال پرسپولیس گفت: براساس نامه این دادگاه ما باید 34 هزار دلار به دستیار دنزلی پرداخت کنیم . ما طی نامه ای به این دادگاه اعلام کردیم که تاریخ پرداخت مطالبات این معرفی خارج از زمان فعالیت ما بوده است و آنچه جای تعجب دارد این است که چرا این مربی ترکیه ای طی چند ماه فعالیت ما در باشگاه پرسپولیس هیچ تماسی برای دریافت مطالبات خود نداشته و راسا برای کسب این رقم به دادگاه داوری ورزش شکایت برده است. این عمل وی روی روال و منطق نیست و نشان می دهد برخی افراد نمی خواهند پرسپولیس امروز قهرمان لیگ برتر شود.

مدیر عامل باشگاه پرسپولیس خاطرنشان کرد: امروز که پرسپولیس در آستانه کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر است، برخی ها با سوق دادن افراد به سمت دادگاه داوری ورزش سعی در ناکام گذاشتن تیم ما دارند.

کاشانی همچنین در ادامه از سفر تیم فوتبال پرسپولیس به کانادا و آمریکا در تابستان سال آینده برای منتفی شدن شکایت شرکت آلفا یاد و تاکید کرد که باشگاه پرسپولیس درصدد است تا ارتباطات خود با دادگاه داوری ورزش بهبود بخشد.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با ابراز نارضایتی از کسر 6 امتیاز از مجموع امتیازات تیم فوتبال پرسپولیس، افزود: ما و تمام هواداران از اتفاقی که برای باشگاه پرسپولیس رخ داده است ناراحتیم. امتیازی که باید فصل گذشته از تیم پرسپولیس کم می شد امروز دامن ما را گرفته است.

وی در ادامه از سازمان تربیت بدنی خواست تا مقصران در کسر 6 امتیاز از تیم فوتبال پرسپولیس را به مردم معرفی کنند. وی در این باره افزود: اگر حتی من، حبیب کاشانی نیز در این رابطه بی تدبیری کرده ام بهتر است به مردم معرفی شوم و در کارنامه ام این مورد تخلف به ثبت برسد تا جایی دیگر نتوانم مدیریت کنم.

عضوهیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در خصوص رویارویی با تیم فوتبال استقلال در تاریخ پانزدهم فروردین ماه سال 87 گفت: مسئولان باشگاه استقلال می گویند در تاریخ پانزدهم فروردین بازی نمی کنم. امروز هم که برای ما یک بازی در تاریخ دهم فروردین ماه گذاشته اند، بهتر می دانیم که در تاریخ شانزدهم همین ماه به دیدار استقلال برویم. در این خصوص نامه ای به سازمان لیگ ارسال خواهیم کرد و خواسته های خود را اعلام می کنیم.

کاشانی در پاسخ به خبرنگاری که مدعی بود باشگاه پرسپولیس اعتراضی به کسر 6 امتیاز نداشته تا رقابتی برابر با سپاهان داشته باشد که متحمل کسر 3 امتیاز شده است، گفت: یعنی من رابین هود شدم و راضی به اینکه از تیم ما 6 امتیاز کسر کنند تا با سپاهان در شرایطی برابر رقابت کنیم! برای ما که یک 6 امتیاز را به سختی در 540 دقیقه بازی مقابل تیم های چون استقلال، راه آهن، مقاومت و... بدست آورده ای چطور می توانیم به راحتی از کنار این امتیاز بگذریم.

مدیر عامل باشگاه پرسپولیس با تاکید بر اینکه دست قطبی برای هدایت تیم فوتبال این باشگاه باز است، افزود: قطبی با هیچ کس تعارف ندارد. امکان ندارد قطبی در تیم ما صلاح بداند اتفاقی بیافتد و آن اتفاق رخ ندهد. در باشگاه پرسپولیس سرمربی سالاری به جای بازیکن سالاری است. در تیم ما همه نظر می دهند اما نظر نهایی، نظر افشین قطبی است و اوست که در مسائل فنی حرف آخر را می زند.

وی با طبیعی قلمداد کردن اختلافات در کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص دخالت خود در مسائل فنی گفت: من به هیچ عنوان در مسائل فنی دخالت نمی کنم. همیشه زمانی از ارنج تیم باخبر می شوم که ترکیب تیم مشخص شده است.

کاشانی درباره حوادثی که شیث رضایی در جریان سفر تیم فوتبال پرسپولیس به شیراز به وجود آورده است، گفت: بحث شیث رضایی، بحث شخصی نیست. زمانی یک بازیکن داخل چارچوب زمین فوتبال تخلفی را صورت می دهد که باشگاه مطابق با آیین نامه انضباطی با او برخورد می کند اما در خصوص تخلفات بازیکن بیرون باشگاه و زمین فوتبال که ما نباید پاسخگو باشیم!

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ادامه داد: کاری که شیث انجام داد، یک تخلف ورزشی نیست، یک کار بچگانه است. با عقل هیچ کس نمی خواند که فردی داخل هواپیما چنین کاری را صورت دهد. کاری که او کرد در حضور بیش از 30 مسافر مسئله را بغرنج کرد و شاید اگر با یک پرواز اختصاصی عازم شیراز بودیم و چنین عملی را مرتکب می شد چنین اتفاقاتی هم رقم نمی خورد. ناراحتی ماهم از آنجاست که چرا شیث با عمل خود موجب رنجش خاطر مسافران شده است.

وی با اذعان به اینکه باشگاه پرسپولیس به عنوان یک شاکی در تخلف شیث او را مورد جریمه قرار داده است، اشاره کرد که این حق برای مراجع قضایی و سازمان ها و شراکت های مرتبط با این پرونده محفوظ است که نسبت به تخلف بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس رسیدگی کنند.

کاشانی در ادامه در مقام دفاع از افشین قطبی برآمد و پیرامون این موضوع که بازیکنان مقابل قطبی واکنش غیر حرفه ای نشان می دهند، گفت: اگر قطبی حرفه ای است می تواند از خود مقابل رفتار غیر حرفه ای بازیکنان دفاع کند. قطبی یک مربی باهوش است و می داند که چطور با این مسائل مقابله کند.

اما حضورافشین قطبی در تیم ملی و واکنش جالب توجه حبیب کاشانی که گفت: از افشین قطبی خواسته شد که به تیم ملی کمک کند او هم پذیرفت و برنامه مورد نظر خود را برای هدایت این تیم ارائه داد. انتظار ما بر این بود که اگرمسئولیت تیم ملی به او و دیگر مربیان مورد نظرکمیته تیم های ملی سپرده نشد با انتشار بیانیه ای از آنها تشکر و عذر خواهی می شد.

وی جدایی قطبی را از تیم پرسپولیس برای مسئولان این باشگاه گران خواند و گفت: ما نمی خواستیم از دانش قطبی بی بهره باشیم اما با این وجود پذیرفیتم که هدایت تیم ملی را قبول کند. امروز هم که قطبی سرمربی تیم مای نشده است، نه او و نه ما طلبی از فدراسیون فوتبال نداریم و برای این تیم آرزوی موفقیت می کنیم.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ادامه داد: قطبی به حقوق حرفه ایش آشناست و می داند باید با بازیکنان چه رفتاری داشته باشد. او حتی اگر بازیکنی از دستورش سرپیچی کند با تعامل سعی می کند توانایی آن بازیکن را به خدمت تیم درآورد.

وی ادامه داد: قطبی میهمان ماست و ما نمی خواهیم کوفی باشیم. من در راه قهرمانی پرسپولیس فرمان ماشین قطبی نیستم، من حکم چراغی را دارم که مقابل او را روشن می کند که به راه خود ادامه دهد.

کاشانی در خصوص تمدید قرارداد بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس گفت: 90 درصد از بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس قرارداد شان یکساله است و باید برای سال آینده قرارداد آنها را تمدید کنیم. البته با توجه به شرایط حساس تیم در این زمینه هنوز اقدامی جدی صورت نگرفته است و تنها بصورت ضمنی با برخی از بازیکنان مذاکره کرده ایم.

کاشانی تاکید کرد: من آدمی تازه وارد در جامعه ورزش هستم و سعی می کنم با قوانین و روابط موجود در این وادی آشنا شویم. برای من آیین نامه و مقررات انضباطی محترم است و خود را مقید به اجرا آن می دانم. اعتقاد دارم زمانی که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رایی را در خصوص باشگاه سپاهان صادر کرده و کمیته استیناف آن را می شکند نباید جنجال به پا کنیم.

وی با گلایه از تعویق دیدار هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر گفت: به ما نامه زده اند که به دلیل حضور بیش از 3 بازیکن در اردوی تیم ملی بازی مقابل ذوب آهن از روز بیست وششم اسفندماه به روز دهم فروردین موکول شده است. با این شرایط با کمترین استراحت باید به دیدار استقلال برویم. اگر اینها قوانین نیست شما کمک کنید که با آن مقابله کنیم و اگر هم که قانونی است که مقابله با قانون اشتباه است و باید به آن تن بدهیم.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با رد شایعه مخالفت سعیدلو با حضور افشین قطبی در اردوی تیم ملی گفت: آقای سعیدلو تاکید کرده اند که مخالفتی با این موضوع نداشته اند و این موضوع را که از زبان ایشان مطرح شده است را تکذیب کرده اند. آقای سعیدلو همچنین گفتند از آقای کفاشیان می خواهند که اگر حضور نیافتن قطبی در تیم ملی نظر خودشان بوده نباید این موضوع را به رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس نسبت دهند.