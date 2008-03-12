170 هزار نفر امنیت انتخابات 24 اسفند را تامین می کنند

عباس محتاج معاون امنیتی-انتظامی وزیر کشور و رئیس ستاد امنیت انتخابات در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت : فضای امنیتی انتخابات مجلس هشتم با تشکیل ستاد امنیت در ستاد انتخابات کشور و همچنین در استانها و شهرستانهای کشور مطلوب است.

به گفته وی هیچگونه گزارش خاص و نگران کننده ای در خصوص مسائل امنیتی انتخابات در کشور گزارش نشده است و آمادگی نیروی انتظامی و بسیج برای برگزاری انتخابات در 24 اسفند مناسب است.

رئیس ستاد امنیت انتخابات با بیان اینکه حدود 45 هزار صندوق اخذ رای برای انتخابات پیش رو در سراسر کشور وجود دارد، تصریح کرد : برای حفاظت از هر صندوق حداقل 2 نفر و همچنین برای برخی از صندوقها به تناسب حساسیت محل 3 یا 4 نفر در نظر گرفته شود.

محتاج همچنین گفت : حدود 170 هزار نفر در نیروی انتظامی برای امنیت عمومی شهرستانها و محلهای حساس در انتخابات مجلس هشتم در نظر گرفته شده اند ، اما همگی این نیروها مستقیما درگیر امنیت انتخابات نیستند.



وی ادامه داد : برخی از نیروها امنیت محلی و عمومی را در این روز عهده دارخواهند بود.

معاون امنیتی وزیر کشور همچنین درباره تعداد نیروهای بسیجی به کارگرفته شده در امنیت انتخابات پیش رو خاطرنشان کرد : از تعداد این نیروها آمار دقیقی نداریم اما نیروی مقاومت بسیج هم با نیروی انتظامی در این راستا همکاری می کند.

محتاج همچنین گفت : تعداد نیروهای مقاومت بسیج به نوع وظایف منوط است و به هر میزانی که نیاز باشد در اختیار امنیت انتخابات قرار خواهند گرفت.

رئیس ستاد امنیت انتخابات خاطرنشان کرد : در انتخابات 24 اسفند از سایر نیروهای مسلح مانند نیروی هوایی و دریایی نیز به لحاظ امکانات کمک خواهیم گرفت. وی اظهار امیدواری کرد انتخابات باشکوه و امنی در سراسر کشور برگزار شود.