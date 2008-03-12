روزانه بیش از 1200 تن زباله در لرستان تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، منوچهر فراقی بعد از ظهر امروز در جلسه کارگروه پسماند استان لرستان، افزود: با توجه به اینکه روزانه بین 1200 تا 1300 تن زباله تولید در استان می شود، اجرای طرح پسماند در سطح لرستان ضروری است .

وی تصریح کرد: در حال حاضر با دعوت از مشاوران کار آمد به دنبال عملیاتی کردن طرح جامع پسماند شهرهای خرم آباد و بروجرد هستیم تا با اجرای این طرح این دو شهر را از نظر بازیافت، مکانیزه کردن جمع آوری زباله و در نهایت احداث کارخانه کمپوست متمرکز کنیم.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان یادآور شد: در حال حاضر درصد تنظیم دستورالعملی به ادارات استان هستیم که زباله های خشک و تر را تفکیک کرده و به مرور به دیگر مراکز نیز این طرح را گسترش داده تا بتوانیم در زمینه ساماندهی بازیافت پسماند زباله ها اقدام اساسی در سطح استان انجام دهیم.