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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۸:۱۲

روزانه بیش از 1200 تن زباله در لرستان تولید می شود

روزانه بیش از 1200 تن زباله در لرستان تولید می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استانداری لرستان گفت: روزانه بیش از هزار و 200 تن زباله در سطح لرستان تولید می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، منوچهر فراقی بعد از ظهر امروز در جلسه کارگروه پسماند استان لرستان، افزود: با توجه به اینکه روزانه بین 1200 تا 1300 تن زباله تولید در استان می شود، اجرای طرح پسماند در سطح لرستان ضروری است .

وی تصریح کرد: در حال حاضر با دعوت از مشاوران کار آمد به دنبال عملیاتی کردن طرح جامع پسماند شهرهای خرم آباد و بروجرد هستیم تا با اجرای این طرح این دو شهر را از نظر بازیافت، مکانیزه کردن جمع آوری زباله و در نهایت احداث کارخانه کمپوست متمرکز کنیم.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان یادآور شد: در حال حاضر درصد تنظیم دستورالعملی به ادارات استان هستیم که زباله های خشک و تر را تفکیک کرده و به مرور به دیگر مراکز نیز این طرح را گسترش داده تا بتوانیم در زمینه ساماندهی بازیافت پسماند زباله ها اقدام اساسی در سطح استان انجام دهیم.

کد مطلب 653686

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