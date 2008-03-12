تاکید کشورهای عرب حوزه خلیج فارس بر برقراری بهترین روابط با عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، جاسم الخرافی رئیس مجلس امت کویت درگفتگو با خبرگزاری اصوات العراق گفت: دولت کویت تمایل فراوانی به برقراری بهترین روابط با عراق دارد و ما نیاز به ایجاد روابطی مستحکم، قوی و روشن داریم.

این اولین سفر یک مسئول بلندپایه کویتی به عراق از زمان حمله عراق به کویت در سال 1990 میلادی تاکنون محسوب می شود.

الخرافی گفت: ما از مشارکت در اجلاس اتحادیه پارلمان های عربی بسیار خرسندیم و این حضور نشان دهنده تمایل فراوان ما به وحدت عراق است.

اجلاس اتحادیه پارلمان های عربی دیروز در شهر اربیل در شمال عراق با حضور رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس منطقه کردستان این کشور و با مشارکت نمایندگان 19 کشور عربی آغاز بکار کرد.

شرکت کنندگان بعد از برگزاری مراسم افتتاحیه کار بحث و گفتگو درباره مسائل و تحولات کشورهای عربی و نقش پارلمانهای کشورهای عربی درتقویت همراهی وهمکاری عربی و یکپارچه کردن مواضع دربرابر مسائل مربوط به جهان عرب و همچنین بررسی اوضاع مناطق فلسطینی، لبنان، دارفور سودان و مسئله هتاکی به ساحت مقدس حضرت محمد رسول گرامی اسلام(ص) در برخی کشورهای غربی را آغاز کردند.

شیخ عادل معاوده رئیس هیئت اعزامی بحرین به اجلاس و عضو مجلس نمایندگان این کشور نیز گفت: شرکت ما در کنفرانس تاکیدی بر حمایت ما از عراقی ها و تمایل شدید ما به تقویت روابط دوجانبه است.

فواد بن جعفر محمد ساجوانی نماینده سلطان نشین عمان در اجلاس نیز به خبرگزاری اصوات العراق گفت: ما از ثبات امنیتی در عراق و نقش آفرینی دوباره تمدنی این کشور حمایت می کنیم.