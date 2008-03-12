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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۲۷

در کنفرانس اربیل مطرح شد؛

تاکید کشورهای عرب حوزه خلیج فارس بر برقراری بهترین روابط با عراق

تاکید کشورهای عرب حوزه خلیج فارس بر برقراری بهترین روابط با عراق

اعضای هیئت های اعزامی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به اجلاس اتحادیه پارلمان های عربی در شهر اربیل در شمال عراق در موضعگیری های جداگانه بر تلاش برای برقراری بهترین روابط با عراق تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جاسم الخرافی رئیس مجلس امت کویت درگفتگو با خبرگزاری اصوات العراق گفت: دولت کویت تمایل فراوانی به برقراری بهترین روابط با عراق دارد و ما نیاز به ایجاد روابطی مستحکم، قوی و روشن داریم.

این اولین سفر یک مسئول بلندپایه کویتی به عراق از زمان حمله عراق به کویت در سال 1990 میلادی تاکنون محسوب می شود.

الخرافی گفت: ما از مشارکت در اجلاس اتحادیه پارلمان های عربی بسیار خرسندیم و این حضور نشان دهنده تمایل فراوان ما به وحدت عراق است.

اجلاس اتحادیه پارلمان های عربی دیروز در شهر اربیل در شمال عراق با حضور رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس منطقه کردستان این کشور و با مشارکت نمایندگان 19 کشور عربی آغاز بکار کرد.

شرکت کنندگان بعد از برگزاری مراسم افتتاحیه کار بحث و گفتگو درباره مسائل و تحولات کشورهای عربی و نقش پارلمانهای کشورهای عربی درتقویت همراهی وهمکاری عربی و یکپارچه کردن مواضع دربرابر مسائل مربوط به جهان عرب و همچنین بررسی اوضاع مناطق فلسطینی، لبنان، دارفور سودان و مسئله هتاکی به ساحت مقدس حضرت محمد رسول گرامی اسلام(ص) در برخی کشورهای غربی را آغاز کردند.

شیخ عادل معاوده رئیس هیئت اعزامی بحرین به اجلاس و عضو مجلس نمایندگان این کشور نیز گفت: شرکت ما در کنفرانس تاکیدی بر حمایت ما از عراقی ها و تمایل شدید ما به تقویت روابط دوجانبه است.

فواد بن جعفر محمد ساجوانی نماینده سلطان نشین عمان در اجلاس نیز به خبرگزاری اصوات العراق گفت: ما از ثبات امنیتی در عراق و نقش آفرینی دوباره تمدنی این کشور حمایت می کنیم.

کد مطلب 653688

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