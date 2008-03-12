همایش "همیاران پلیس و فردایی روشن" در شیراز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رئیس پلیس راهور استان فارس بعد از ظهر امروز در این همایش از عدم وجود انضباط ترافیکی به عنوان یکی از دلایل ترافیک نام برد و افزود: با توجه به اینکه ترویج فرهنگ ترافیک باید در جامعه از طریق آموزش و پرورش صورت گیرد به همین منظور طرح همیاران پلیس در بین دانش آموزان اجرا شد.

سرهنگ محمد علی غفاری ادامه داد: امروزه مسئله ترافیک به عنوان موضوعی مهم حتی تا پای سفره های خانواده ها نیز کشیده شده از این رو برای برطرف کردن این معضل باید تمامی دستگاه ها برنامه ریزی و تمهیدات لازم را بیندیشند.

وی یکی از اهداف برگزاری این همایش را افزایش ایمنی ترافیک دانست و عنوان کرد: کاهش تخلفات رانندگی، ارتقا مشارکت و مسئولیت پذیری دانش آموزان، برقراری انضباط اجتماعی و به دنبال کاهش تلفات انسانی از جمله دیگر اهداف مورد نظر در برگزاری این همایش است.

رئیس پلیس راهور استان فارس با اشاره به وجود 400 هزار دانش آموز همیار پلیس در سطح استان تصریح کرد: فارس تنها استانی است که از دانش آموزان مقاطع ابتدایی در طرح همیار پلیس استفاده می کند.

سرهنگ غفاری تاکید کرد: برای تداوم این طرح باید مسئولین استانی اعم از سیاسی، انتظامی، اجتماعی و فرهنگی تعامل داشته باشند تا بتوانیم با این تفکر وضعیت انضباط ترافیکی و در پی آن امنیت اجتماعی را در جامعه به وجود آوریم.

در ادامه مراسم معاون عمومی سازمان آموزش و پرورش فارس نیز بیان داشت: رسالت اصلی این سازمان تعلیم و تربیت و به وجود آوردن مهارت های زندگی در نسل آینده جامعه است.

صمد افتاده اضافه کرد: اگردر جامعه امروز ناهنجاری وجود دارد برای مسئولین تعلیم و تربیت این پیام را در بر دارد که نتوانسته ایم مهارت زندگی را به نسل فعلی آموزش دهیم.

وی تصریح کرد: خساراتی که از عدم درک مهارت زندگی در جامعه به وجود می آید جبران ناپذیر بوده که در این رابطه باید چاره اندیشی شود.