روسای جمهور آمریکا و کره جنوبی ماه آوریل با هم دیدار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، جرج بوش رئیس جمهور آمریکا، 19-18 آوریل درکمپ دیوید با" لی میونگ باک" رئیس جمهور کره جنوبی دیدار خواهد کرد.

بوش، هدف از این دیدار را بررسی منافع مشترک دو کشور و آزادی و امنیت درحوزه آسیا-اقیانوس آرام برشمرد.

رهبران آمریکا و کره جنوبی، خلع سلاح کره شمالی درقالب مذاکرات شش جانبه و موضوع عراق وافغانستان را هم مورد بحث قرارخواهند داد.

آمریکا درمقابل چین و کره شمالی، کره جنوبی را یک متحد استراتژیک دانسته و همواره از گسترش روابط با این کشورحمایت کرده است .