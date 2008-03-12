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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۸:۱۲

روسای جمهور آمریکا و کره جنوبی ماه آوریل با هم دیدار می کنند

روسای جمهور آمریکا و کره جنوبی ماه آوریل با هم دیدار می کنند

روسای جمهور آمریکا و کره جنوبی 18 آوریل در کمپ دیوید با هم دیدار می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، جرج بوش رئیس جمهور آمریکا، 19-18 آوریل درکمپ دیوید با" لی میونگ باک" رئیس جمهور کره جنوبی دیدار خواهد کرد.

بوش، هدف از این دیدار را بررسی منافع مشترک دو کشور و آزادی و امنیت درحوزه آسیا-اقیانوس آرام برشمرد.

رهبران آمریکا و کره جنوبی، خلع سلاح کره شمالی درقالب مذاکرات شش جانبه و موضوع عراق وافغانستان را هم مورد بحث قرارخواهند داد.

آمریکا درمقابل چین و کره شمالی، کره جنوبی را یک متحد استراتژیک دانسته و همواره از گسترش روابط با این کشورحمایت کرده است .

کد مطلب 653691

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