به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اعلام کرد:‌ این طرح از 19 لغایت 27 اسفندماه در فرهنگسراهای: کودک (زرگنده)، ملل (بوستان قیطریه)، ابن‌سینا (شهرک قدس)، دختران (صادقیه)، بانو (بوستان ساعی)، مدرسه (بوستان اندیشه)، سالمند(بوستان خیام)، تهران(دهکده المپیک)، خانه فرهنگ حوراء (بوستان نشاط) و کتابخانه علامه امینی (خیابان افریقا) برگزار می‌شود.

نیکوکاران می‌توانند با مراجعه به این مراکز اسباب‌بازی‌های خود را به کودکان محروم شهر اهداء کنند.

همچنین بازارچه خیریه غذاهای سنتی 23 اسفندماه از ساعت 11 صبح تا 6 بعدازظهر در فرهنگسرای کودک برپاست و شهروندان می‌توانند برای خرید از بازارچه به نشانی خیابان شریعتی، روبه‌روی دولت، کوچه امامزاده، فرهنگسرای کودک مراجعه کنند.

علاقه‌مندان جهت اطلاعات بیشتر می‌توانند با تلفن‌های 22000827 و 22003130 تماس حاصل کنند.