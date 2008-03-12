آمادگی فرمانداری تهران برای دریافت پیشنهادات و شکایات انتخاباتی

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد انتخابات فرمانداری تهران با صدور اطلاعیه ای، شماره تلفن 88500000 را برای اعلام پیشنهادها، انتقادها، شکایات و هرگونه اعلام نظر شهروندان تهرانی پیرامون انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی و میان دوره ای چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری در شهر تهران اعلام کرد.