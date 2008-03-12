  1. سیاست
  2. سایر
۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۸:۱۲

آمادگی فرمانداری تهران برای دریافت پیشنهادات و شکایات انتخاباتی

آمادگی فرمانداری تهران برای دریافت پیشنهادات و شکایات انتخاباتی

ستاد انتخابات فرمانداری تهران با اعلام شماره تلفن برای دریافت پیشنهادها، انتقادها، شکایات و هرگونه اعلام نظر شهروندان تهرانی پیرامون انتخابات 24 اسفند در تمام ساعات شبانه روز اعلام آمادگی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد انتخابات فرمانداری تهران با صدور اطلاعیه ای، شماره تلفن 88500000 را برای اعلام پیشنهادها، انتقادها، شکایات و هرگونه اعلام نظر شهروندان تهرانی پیرامون انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی و میان دوره ای چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری در شهر تهران اعلام کرد.

کد مطلب 653693

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها