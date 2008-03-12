تست سرد راه اندازی فاز اول خط چهار مترو تهران اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بخش از خط چهار که امروز مورد تست سرد قرار گرفت ایستگاه ها و دسترسی های این بخش به صورت کاملا عمیق در طول 5/1 سال در زیر زمین ساخته شده است و هیچ مانع ترافیکی برای ورود به زیر زمین ایجاد نشده است .

بر اساس این گزارش پروژه خط 4 مترو تهران از انتهای خیابان پیروزی ( میدان کلاهدوز ) درشرق آغاز و تا شهرک اکباتان ( در غرب تهران ) به طول بیست کیلومتر با 20 ایستگاه طراحی شده و با سرعت در حال ساخت است .

شایان ذکر است این پروژه دارای 5 فاز است که عمدتا در زیر خیابان های آزادی ،انقلاب و پیروزی قرار گرفته و فاز یک آن با 3 ایستگاه ( فردوسی ، دروازه دولت و دروازه شمیران ) در پایان سال جاری به بهره برداری آزمایشی خواهد رسید و بعد از تعطیلات سال نو مراسم افتتاح رسمی آن برگزار خواهد شد .

بر اساس این گزارش با افتتاح این بخش از خط ، شبکه مترو دارای 3 ایستگاه تقاطعی خواهد شد و این بدین معناست که ایستگاه های دروازه شمیران و دروازه دولت نیز به خطوط یک و دو علاوه بر خط چهار سرویس خواهند داد.