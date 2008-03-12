فاز نخست خط 4 متروی تهران به بهره برداری آزمایشی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل متروی تهران در این مراسم گفت : امروز 5 کیلومتر ازاین خط در سه ایستگاه ( فردوسی، دروازه شمیران ودروازه دولت ) به منظور تست سرد راه اندازی شد و طی چند روز آینده برق آن نیز راه اندازی خواهد شد .

محسن هاشمی اعلام کرد: راه اندازی رسمی ایستگاه های مذکور پس از تعطیلات رسمی نوروز انجام خواهد گرفت .

وی ساخت و احداث خط 4 مترو را طی5/ 1سال رکوردی بی سابقه دانست وگفت : اگر حمایت های دکتر قالیباف نبود، قطعا نمی توانستیم در این مدت کوتاه احداث این خط را به اتمام رسانیم .

مدیر عامل شرکت متروی تهران با بیان اینکه افتتاح این خط کاملا جدید و تماما زیرزمینی است ، افزود: احداث خط مزبور بدون وجود هیچ مانع ترافیکی و جابجایی تاسیسات برق و گاز و آب در سطح خیابان و احداث سطح بیرونی معابر اطراف ایستگاه ها صورت پذیرفته است .

مهندس هاشمی گفت: برخلاف نظر برخی کارشناسان ، خاک هسته مرکزی شهر تهران از نظر استحکام برای کارهای زیرزمینی کاملا مطلوب و مناسب است و سستی در خاک وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: خط 4 متروی به طول 20 کیلومتربا 20 ایستگاه از انتهای خیابان پیروزی در شرق تا شهرک اکباتان در غرب طراحی شده و با سرعت در حال ساخت است.

وی ادامه داد : قطارهای ورودی در خط مذکور و نیز تجهیزات مورد نیاز تماما طراحی ، ساخته و حمل و نصب شده که این امر نیز خود رکورد جدیدی در ساخت تجهیزات است .

مدیر عامل شرکت مترو تهران و حومه در پاسخ به این که آیا تمامی واگن های خریداری شده وارد مترو شد گفت : تمام واگن های خریداری شده طی سال جاری به مترو تزریق شده است .

هاشمی با بیان اینکه امسال تنها 63 درصد از کل اعتبارات تعیینی مترو (90 میلیارد تومان ) از سوی دولت پرداخت شده است افزود: درصورت عدم تامین بودجه کافی به مترو با مشکل مواجه خواهیم شد.

وی با اظهار بی اطلاعی از مصوبات جدید شورای عالی ترافیک در خصوص راه اندازی قطار هوایی درتهران گفت: درصلاحیت و وظیفه شورای عالی ترافیک نیست که را ه اندازی قطارهوایی در تهران را به تصویب برساند و اگر به تصویب رسانده کاملا اشتباه کرده است .

هاشمی با اشاره به ازدحام مسافرو پنج شنبه پایان سال افزود : تمام خط یک مترو با تمام ظرفیت از ساعت 5/ 6 تا 23 اقدام به جابه جایی مسافران بویژه در مقصد بهشت زهرا(س) خواهد نمود.

وی در پاسخ به این که آیا عکس شهدا در ایستگاه های مترو نصب خواهد شد گفت : طی توافقات و مذاکرات انجام شده با بنیاد شهید قرار است عکس شهدا دربرخی ایستگاه های جدید از جمله خط 5 با هزینه مترو در آینده نزدیک نصب شود.

مدیر عامل شرکت مترو تهران با اشاره به ورود 65 دستگاه قطارهای جدید به مترو افزود: قراردادهای خرید قطارهای مذکور بسته شده و تنها در صورت پرداخت اعتبارات دولت ، قادریم قطارهای جدید را خریداری و به مترو وارد نماییم.