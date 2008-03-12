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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۲۰:۱۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

امسال 99 درصد مردم لرستان کارت ملی می گیرند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل اداره ثبت احوال استان لرستان گفت: تا پایان امسال 99 درصد مردم استان لرستان کارت ملی خود را دریافت خواهند کرد.

عزیز شلال نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با تشریح برنامه ها و اهداف این اداره کل در سال آینده افزود: طرح مکانیزاسیون فعالیتها در اداره ثبت احوال در دستور کار قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: همچنین با راه اندازی شبکه، ثبت نام برای دریافت کارت ملی از طریق این شبکه و به صورت اینترنتی انجام خواهد شد و پس از گذشت کمتر از 20 روز کارت شناسایی ملی افراد از طریق پست برایشان ارسال خواهد شد.

شلال نژاد عنوان داشت: با توجه به اینکه تا پایان امسال 99 درصد مردم استان کارت ملی خود را دریافت خواهند کرد از سال آینده خدمات دهی بر اساس کارت شناسایی ملی انجام خواهد شد .

مدیرکل اداره ثبت احوال استان لرستان با تاکید بر ضرورت کاربردی شدن کارت شناسایی ملی در میان مردم، اظهار داشت: با توجه به ضرورت داشتن کد ملی برای شرکت در انتخابات کلیه ادارات ثبت احوال سطح استان لرستان در روزهای 23 و 24 اسفند ماه جاری از ساعات ابتدایی روز تا ساعت 18 آماده ارائه کارت های ملی صادر شده و همچنین کد ملی به واجدین شرایط انتخابات مجلس هستند.

کد مطلب 653698

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