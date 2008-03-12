ششمین نشست تخصصی نقد عکس در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ششمین نشست تخصصی نقد عکس با نمایش مجموعه عکسهایی ازافغانستان و شهر لندن با حضور حمید رضا گیلانی فر و مرتضی لطفی از اساتید عکاسی عصر امروز در مشهد برگزار شد.

اردوان روزبه در این نشست در رابطه با عکس های خود گفت: چون در نگارگری چیره دست نبودم به عکاسی علاقمند شده و قبل از اینکه درگیر فرم باشم به محتوا روی آوردم و در هر موضوع، حسی مرا وادار به ثبت آن تصویر کرده است.

وی ادامه داد: در مجموعه های نمایش داده شده، لندن مجموعه ای از فرم و رنگ و در گوشه و کنار شهر ابزار هنر و یادمان گذشته بسیار نمایان است، حتی در پس کوچه های شهر همیشه موضوعی که فرد را با خودش در گیر کند نیز وجود دارد؛ اما در عکسهای افغانستان به شدت درگیر نگاه ها در شوره ها می شویم.

وی تصریح کرد: نگاه کردن و نگاه گویی بخش عظیمی از موضوع عکس هاست و حتی زنان نیز از پشت پوشیه ها تو را می نگرند.

همچنین حمید رضا گیلانی فر از اساتید عکاسی، عکس های روزبه را نتیجه جستجوی بسیار و سفرهای دور و نزدیک او به عنوان یک عکاس خبری، بیانگر کنکاش همیشگی وی و نشان دهنده نوعی اضطراب دانست.

نشست تخصصی نقد عکس به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد با حضور عکاسان مشهدی در نگارخانه اشراق مشهد برگزار شد.



