توصیه های سازمان دامپزشکی به مردم جهت خرید فرآورده های دامی در ایام نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکترهادی تبرائی گفت: با توجه به فرا رسیدن ایام تعطیلات نوروزی و ضرورت فوق العاده کنترل و نظارت بهداشتی بر تولید، توزیع و عرضه فرآورده های خام دامی (گوشت قرمز، مرغ، ماهی، تخم مرغ ، عسل و ...) دفتر نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی کشور به منظور حفظ سلامت مصرف کنندگان در ایام مذکور همانند سال های گذشته با برنامه ریزی دقیق و هماهنگی با دستگاههای ذی مدخل اقدام به تشکیل ستادهای استانی و شهرستانی جهت تدوین برنامه عملیاتی مربوط با بهره گیری از کلیه امکانات و تجهیزات موجود در ایام نوروز از 29/12/86 لغایت 15/1/87 نموده است.

مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی کشور به شهروندان محترم توصیه نمود جهت حفظ سلامت و بهداشت عمومی به نکات زیر توجه کنند:

1- گوشت قرمز، مرغ، ماهی ، تخم مرغ و شیر حتی الامکان به صورت بسته بندی شده که دارای مشخصات و تاریخ تولید و انقضاء می باشد و فقط از فروشگاههای معتبر و مجاز تهیه و از خریداری این اقلام از فروشندگان خیابانی جدا خودداری شود.

2- گوشت قرمز، مرغ و ماهی عرضه شده در فروشگاهها و سایر مراکز عرضه باید دارای رنگ و بوی طبیعی بوده در یخچال نگهداری شده باشد.

3- شیر به صورت پاستوریزه و یا استریلیزه دارای تاریخ مصرف تهیه بوده و از خریداری شیرهای فله ای و غیر بسته بندی جدا خودداری شود.

4- تخم مرغ باید به میزان نیاز و از فروشگاههای مناسب که آن را در دمای مطلوب نگهداری می کنند، تهیه شود و توصیه می شود از تخم مرغ های با پوسته تمیز و سالم و نشاندار که مشخصات تولید تاریخ تولید بر روی کارتن آنها درج شده است، استفاده نمایید.

5- با توجه به نظارت سازمان دامپزشکی کشور بر واحدهای مرغداری و با عنایت به اینکه کلیه مرغهای پرورشی در زمان کشتار تحت نظارت کامل ضابطان و ناظران بهداشتی دامپزشکی در کشتارگاههای صنعتی ذبح می شوند، لذا هموطنان با اطمینان کافی می توانند از فرآورده های طیور (گوشت و آلایش مرغ ، تخم مرغ و ...) استفاده کنند .

بدیهی است رعایت مسائل بهداشتی در خرید، نگهداری و قطعه کردن مرغ های خریداری شده بر اساس شرایط بهداشتی توصیه شده همواره مورد تاکید کرد.

6- با توحه به اقدامات پیشگیرانه در رابطه با جلوگیری از ورود و گسترش ویروس آنفلوآنزای پرندگان از سایر کشورها به داخل کشور و رعایت احتیاطات لازم در زمینه بهداشت عمومی اکیدا توصیه می شود، از شکار حیوانات وحشی و مصرف گوشت پرندگان شکاری خودداری شود.

تبرائی در خاتمه افزود: شبکه های دامپزشکی در سراسر کشور آماده هرگونه پاسخگویی و مساعدت به مردم عزیز می باشند. لذا در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی اعم از کشتار غیر مجاز دام و یا توزیع و عرضه غیر بهداشتی فرآورده های خام دامی، مراتب را به نزدیکترین شبکه دامپزشکی اطلاع دهید.