  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۹:۰۷

توصیه های سازمان دامپزشکی به مردم جهت خرید فرآورده های دامی در ایام نوروز

مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی کشور به شهروندان توصیه کرد جهت حفظ سلامت و بهداشت عمومی در هنگام خرید گوشت ، مرغ ، ماهی ، تخم مرغ و شیر دقت لازم را به عمل آورند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکترهادی تبرائی گفت: با توجه به فرا رسیدن ایام تعطیلات نوروزی و ضرورت فوق العاده کنترل و نظارت بهداشتی بر تولید، توزیع و عرضه فرآورده های خام دامی (گوشت قرمز، مرغ، ماهی، تخم مرغ ، عسل و ...) دفتر نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی کشور به منظور حفظ سلامت مصرف کنندگان در ایام مذکور همانند سال های گذشته با برنامه ریزی دقیق و هماهنگی با دستگاههای ذی مدخل اقدام به تشکیل ستادهای استانی و شهرستانی جهت تدوین برنامه عملیاتی مربوط با بهره گیری از کلیه امکانات و تجهیزات موجود در ایام نوروز از 29/12/86 لغایت 15/1/87 نموده است.

مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی کشور به شهروندان محترم توصیه نمود جهت حفظ سلامت و بهداشت عمومی به نکات زیر توجه کنند:

1- گوشت قرمز، مرغ، ماهی ، تخم مرغ و شیر حتی الامکان به صورت بسته بندی شده که دارای مشخصات و تاریخ تولید و انقضاء می باشد و فقط از فروشگاههای معتبر و مجاز تهیه و از خریداری این اقلام از فروشندگان خیابانی جدا خودداری شود.

2- گوشت قرمز، مرغ  و ماهی عرضه شده در فروشگاهها و سایر مراکز عرضه باید دارای رنگ و بوی طبیعی بوده در یخچال نگهداری شده باشد.

3- شیر به صورت پاستوریزه و یا استریلیزه دارای تاریخ مصرف تهیه بوده و از خریداری شیرهای فله ای و غیر بسته بندی جدا خودداری شود.

4- تخم مرغ باید به میزان نیاز و از فروشگاههای مناسب که آن را در دمای مطلوب نگهداری می کنند، تهیه شود و توصیه می شود از تخم مرغ های با پوسته تمیز و سالم و نشاندار که مشخصات تولید تاریخ تولید بر روی کارتن آنها درج شده است، استفاده نمایید.

5- با توجه به نظارت سازمان دامپزشکی کشور بر واحدهای مرغداری و با عنایت به اینکه کلیه مرغهای پرورشی در زمان کشتار تحت نظارت کامل ضابطان و ناظران بهداشتی دامپزشکی در کشتارگاههای صنعتی ذبح می شوند، لذا هموطنان با اطمینان کافی می توانند از فرآورده های طیور (گوشت و آلایش مرغ ، تخم مرغ و ...) استفاده کنند .

بدیهی است رعایت مسائل بهداشتی در خرید، نگهداری و قطعه کردن مرغ های خریداری شده بر اساس شرایط بهداشتی توصیه شده همواره مورد تاکید کرد.

6- با توحه به اقدامات پیشگیرانه در رابطه با جلوگیری از ورود و گسترش ویروس آنفلوآنزای پرندگان از سایر کشورها به داخل کشور و رعایت احتیاطات لازم در زمینه بهداشت عمومی اکیدا توصیه می شود، از شکار حیوانات وحشی و مصرف گوشت پرندگان شکاری خودداری شود.

تبرائی در خاتمه افزود: شبکه های دامپزشکی در سراسر کشور آماده هرگونه پاسخگویی و مساعدت به مردم عزیز می باشند. لذا در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی اعم از کشتار غیر مجاز دام و یا توزیع و عرضه غیر بهداشتی فرآورده های خام دامی، مراتب را به نزدیکترین شبکه دامپزشکی اطلاع دهید.

کد مطلب 653700

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها