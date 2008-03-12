رویکرد جدید پلیس برخورد با خرده فروشان مواد مخدر است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سردار مویدی عصر امروز در حاشیه پلمب یک باب منزل مسکونی در شیراز به عنوان محل توزیع مواد مخدر در جمع خبرنگاران افزود: با هماهنگی مراجع قضایی، شناسایی خرده فروشان مواد مخدر در دستور کار پلیس استان قرار گرفته و تا امروز اقدامات موثری در این رابطه انجام شده است.

وی تاکید کرد: نیروی انتظامی فارس در سال جاری عملیات مبارزه جدی و قاطع با سوداگران مرگ را در دستور کار خود قرار داده و بدین ترتیب در بحث انهدام باندهای بزرگ و ترانزیت قاچاق مواد مخدر به موفقیت هایی نیز نائل شده و از این پس علاوه بر مبارزه با این دسته از مجرمین، برخورد با منقل داران و توزیع کنندگان خرد مواد مخدر نیز مورد توجه قرار می گیرد.

رئیس پلیس فارس با بیان اینکه اینگونه افراد جایگاهی در جامعه ندارد، گفت: شهروندان در صورت اطلاع از محل خرید و فروش مواد مخدر در مناطق سکونت خود می توانند مراتب را به پلیس 110 اطلاع داده و در صورت عدم بررسی توسط پلیس باید به دفتر نظارت همگانی با شماره تلفن 197 تماس بگیرند.

بر اساس حکم صادره از دادگاه انقلاب شیراز عصر امروز یک باب منزل مسکونی در خیابان ابیوردی به دلیل خرید و فروش مواد مخدر تا اطلاع ثانوی پلمب و در این رابطه 11 نفر دستگیر و مقادیری تریاک کشف شد.

همچنین مالک این منزل مسکونی نیز طبق دادنامه صادره از دادگاه انقلاب شیراز به حبس و تبعید به زندان سیستان و بلوچستان محکوم شد.