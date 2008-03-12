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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۸:۲۷

به دلیل برگزاری انتخابات؛

واکسیناسیون هپاتیت B فقط در روز 24 اسفند متوقف می‌شود

واکسیناسیون هپاتیت B فقط در روز 24 اسفند متوقف می‌شود

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: مرحله دوم واکسیناسیون هپاتیت B فقط در روز 24 اسفند به دلیل برگزاری انتخابات متوقف و مجددا از 25 تا پایان اسفند ماه ادامه می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، مرحله دوم واکسیناسیون هپاتیت B  که از 15 اسفند ماه آغاز شده در سه نوبت برای حدود دو میلیون نوجوان متولد سال 1369 و آن دسته از متولدین سال 68 که در مرحله اول موفق به واکسیناسیون هپاتیت B نشده اند، در سراسر کشور اجرا می شود.

 

 

کد مطلب 653708

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