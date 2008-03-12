به گزارش خبرگزاری مهر ، مرحله دوم واکسیناسیون هپاتیت B که از 15 اسفند ماه آغاز شده در سه نوبت برای حدود دو میلیون نوجوان متولد سال 1369 و آن دسته از متولدین سال 68 که در مرحله اول موفق به واکسیناسیون هپاتیت B نشده اند، در سراسر کشور اجرا می شود.