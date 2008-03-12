لرستان ؛ آماده برگزاری انتخاباتی در سایه آرامش و امنیت

محمد صارمی زاده بعد از ظهر امروز در جلسه ستاد انتخابات استان در محل استانداری لرستان افزود : کلیه دست اندرکاران امر انتخابات مجلس هشتم در استان اعم از هیئتهای اجرایی، عوامل نظارتی و بازرسی برای برگزاری انتخابات سالم ، پرشور و با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در بهترین حالت آمادگی بسر می برند و برای برگزاری انتخابات مجلس هشتم همراهی و همدلی و همکاری خوبی بین عوامل برگزاری انتخابات وجود دارد.

وی با بیان اینکه هیئتهای اجرایی ، نظارت و بازرسی تمام تلاش خود را برای برگزاری انتخاباتی سالم و با امنیت مطلوب بکار خواهند گرفت، افزود: تمام تلاش دست اندکاران انتخابات مجلس هشتم صیانت و حفاظت از آرای مردم است.

صارمی زاده عنوان داشت: اقشار مختلف مردم متعهد و شریف لرستان با حضور آگاهانه و پرشور خود در عرصه انتخابات ضمن تجدید بیعت با آرمانهای بزرگ امام راحل (ره) و اعلام تعهد به دستاوردهای انقلاب در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری و شادی قلوب خانواده های معظم شهدا عمل خواهند کرد و با حضور گسترده و پرشور در عرصه انتخابات ، بی پایه و اساس بودن تبلیغات سوء دشمنان نظام و انقلاب را ثابت و توطئه های دشمنان را نقش بر آب خواهند کرد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان و رئیس ستاد انتخابات استان با تاکید بر اینکه دست اندرکاران امر انتخابات جز به سلامت و امنیت انتخابات نمی اندیشند و صیانت از آرای مردم در دستور کار آنهاست، اظهار اطمینان کرد که 24 اسفند ماه روز حضور پرشور مردم توام با آگاهی و بصیرت در پای صندوق های رای است و برگ زرین دیگری بر افتخارات مردم استان لرستان افزوده خواهد شد.