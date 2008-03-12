انتخابات مهمترین نمود نقش آفرینی مردم در تعیین سرنوشت است

به گزارش خبرگزاری مهر در این بیاینه آمده است : افتخار نظام جمهوری اسلامی ایران در میان نظامهای حکومتی برخورداری از ویژگی خداباوری و مردمگرایی آن است . هنگامی که مردم مسلمان کشورمان به رهبری حضرت امام خمینی (ره) مبارزه با رژیم شاهنشاهی را به سرانجام رساندند نظامی را جایگزین حکومت طاغوت کردند که شکل و خصوصیات آن با موازین اسلامی و دیدگاههای دینی همخوانی داشت و ارزشها و احکام الهی مبنای عمل مسئولان آن بود.

در ادامه بیانیه آمده است : این نظام که از متن مردم برخاسته بود و آرای عمومی جامعه را نیز با خود همراه داشت، هویت، روح و معنایش را از حضور مردم می گرفت و مردم در چارچوب احکام دین و قوانین شرع مقدس در سرنوشت خود تاثیرگذار بودند.

سازمان عقیدتی سیاسی ارتش تاکید کرده است : از آنجا که جمهوری اسلامی ایران نظامی دینی و مردمی است ثبات و اقتدار آن با حضور و مشارکت گسترده اقشار مختلف مردم در صحنه هایی چون انتخابات تامین می گردد، بر این اساس شرکت در انتخابات به عنوان یکی از مهمترین تکالیف شرعی و اجتماعی تلقی شده و هر نوع عاملی که سبب کاهش حضور و کم رنگ شدن نقش مردم در صحنه های انتخابات گردد از عوامل بازدارنده انقلاب اسلامی محسوب خواهد شد.

در بخش پایانی این بیانیه نیز آمده است : انتخابات مهمترین نمود مشارکت سیاسی و نیز نقش آفرینی مردم در تعیین سرنوشت جامعه اسلامی است و بی هیچ تردیدی ملت بزرگ ایران در روز جمعه بیست و چهارم اسفند حماسه دیگری خواهند آفرید و انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی را به صحنه حضور گسترده خود در حمایت از نظام جمهوری اسلامی تبدیل خواهند کرد . در این میان کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز همگام با ملت شریف ایران در پای صندوقهای رای حاضر شده و با انتخاب نمایندگان اصلح و در خط رهبری به نیاز جامعه و انقلاب و نظام اسلامی در برخورداری از یک مجلس شجاع، کارآمد و پاسدار آرمانهای انقلابی و ارزشهای دینی پاسخ مثبت خواهند داد.