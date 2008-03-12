خبرنگاران نشست خبری سرمربیان سپاهان و الاتحاد را تحریم کردند

به گزارش خبرنگار مهر از اصفهان ، پس از پایان دیدار تیم های فوتبال سپاهان اصفهان و الاتحاد سوریه مشکلاتی برای خبرنگاران رسانه های مختلف بوجود آمد که برخورد نامناسب برخی ماموران امنیتی و مسئولان برگزاری این مسابقه، باعث شد خبرنگاران و عکاسان نشست خبری این دیدار را تحریم کنند.

در این بین ناظر کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد طبق قوانین جدید خبرنگاری که از ورزشگاه خارج شود دیگر حق بازگشت به ورزشگاه را ندارد. این در حالی بود که یکی از شبکه های تلویزیونی به علت جاماندن وسایلش مجبور به بازگشت شد اما اجازه ورود پیدا نکرد و همین امر باعث درگیری بین خبرنگاران و عکاسان با مسئولان شد.

مربیان دو تیم الاتحاد سوریه و سپاهان نیز پس از حضور در محل نشست خبری و غیبت خبرنگاران به ناچار محل را ترک کردند.