الاتحاد سپاهان را کاملا می شناخت/ اشتباهات بازیکنان عامل باخت بود

منصور ابراهیم زاده که پس از شکست سپاهان برابر الاتحاد سوریه با خبرنگار مهر گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: تیم سوریه نسبت به سال گذشته تغییرات زیادی داشت. ضمن اینکه آنها شناخت کاملی از وضعیت تیم سپاهان داشتند و با استفاده از دفاع خوب و ضد حمله به پیروزی دست یافتند.

وی افزود: هر دوگل آنها روی ضربات ایستگاهی و ضد حمله شکل گرفت که این نشان دهنده دفاع منطقی و استفاده بسیار خوب آنها از ضد حملات بود.

ابراهیم زاده همچنین تاکید کرد: آنها آگاهانه دفاع کردند ولی بازیکنان سپاهان بسیار چشم بسته حمله می کردند. کم هوشی بازیکنان، استفاده نکردن از موقعیت ها و نداشت از خودگذشتگی باعث شد تیم سپاهان فرصت بسیار خوبی را در این دیدار خانگی از دست بدهد.

وی اضافه کرد: واقعیت این است که آنها آمده بودند تا با کنترل ارسال های بلند بازیکنان سپاهان و ضد حمله به گل برسند که این اتفاق بارها در جریان بازی افتاد و به پیروزی آنها منجر شد.

ابراهیم زاده در پایان با اشاره به این موضوع که می شد تغییراتی در سیستم تیم ایجاد کرد ولی این موضوع به نگاه مربی به تمرینات و آمادگی بازیکنان باز می گشت گفت: مطمئنا این تیم سپاهان می تواند در بازی های بعدی امتیازات لازم را برای صعود کسب کند و حتی می تواند این تیم را در سوریه شکست دهد.