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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۸:۰۷

ابراهیم زاده در گفتگو با مهر:

الاتحاد سپاهان را کاملا می شناخت/ اشتباهات بازیکنان عامل باخت بود

الاتحاد سپاهان را کاملا می شناخت/ اشتباهات بازیکنان عامل باخت بود

مربی پیشین تیمهای فوتبال کشورمان و سپاهان اصفهان با اشاره به این موضوع که الاتحاد شناخت کاملی از تیم سپاهان داشت این موضوع را دلیل اصلی موفقیت آنها در این بازی برشمرد.

منصور ابراهیم زاده  که پس از شکست سپاهان برابر الاتحاد سوریه با خبرنگار مهر گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: تیم سوریه  نسبت به سال گذشته تغییرات زیادی داشت. ضمن اینکه آنها شناخت کاملی از وضعیت تیم سپاهان داشتند  و با استفاده از دفاع خوب و ضد حمله به پیروزی دست یافتند.

وی افزود: هر دوگل آنها روی ضربات ایستگاهی و ضد حمله شکل گرفت که این نشان دهنده دفاع منطقی و استفاده بسیار خوب آنها از ضد حملات بود.

ابراهیم زاده همچنین تاکید کرد: آنها آگاهانه دفاع کردند ولی بازیکنان سپاهان بسیار چشم بسته حمله می کردند. کم هوشی بازیکنان، استفاده نکردن از موقعیت ها و نداشت از خودگذشتگی باعث شد تیم سپاهان فرصت بسیار خوبی را در این دیدار خانگی از دست بدهد.

وی اضافه کرد: واقعیت این است که آنها آمده بودند تا با کنترل ارسال های بلند بازیکنان سپاهان و ضد حمله به گل برسند که این اتفاق بارها در جریان بازی افتاد و به پیروزی آنها منجر شد.

ابراهیم زاده  در پایان با اشاره به این موضوع که می شد تغییراتی در سیستم تیم ایجاد کرد ولی این موضوع  به نگاه مربی به تمرینات و آمادگی بازیکنان باز می گشت گفت: مطمئنا این تیم سپاهان می تواند در بازی های بعدی امتیازات لازم را برای صعود کسب کند و حتی می تواند این تیم را در سوریه شکست دهد.

کد مطلب 653716

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