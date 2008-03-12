جوانان ایران فینالیست شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این بازی که بعدازظهر امروز در دوحه برگزار شد پینگ پنگ بازان کشورمان در بخش دوبل نتیجه را به کرواسی واگذارکردند اما به لطف برتری در بازی های انفرادی به مرحله فینال مسابقات تنیس روی میز بین المللی اوپن قطر راه یافتند.

نوشاد عالمیان دو پیروزی برای تیم تنیس روی میز جوانان کشورمان به دست آورد ضمن اینکه حمیدرضا طاهرخانی با یک برد و یک باخت دیدارهای انفرادی را پشت سر گذاشت.

بدین ترتیب تیم تنیس روی میز جوانان کشورمان که با ترکیب نوشاد عالمیان، حمیدرضا طاهرخانی و مسعود یعقوبی در این بازی ها شرکت کرده است فردا در مرحله فینال مسابقات به مصاف رومانی می رود که عنوان قهرمانی اروپا را دراختیار دارد.