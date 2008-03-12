داور عجولانه تصمیم گرفت / سه امتیاز مهم را از دست دادیم

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم فوتبال سپاهان که پس از شکست تیمش برابر الاتحاد و در هنگام خروج از ورزشگاه در جمع خبرنگاران سخن می گفت، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: تیم بر اساس سازماندهی اولیه توپ را به گردش درآورد ولی متاسفانه با اخراج دقیقه 18 تیم روند رو به جلو خود را از دست داد و نتوانستند از فرصت ها به خوبی استفاده کنند.

وی ادامه داد: بازیکنان الاتحاد با تجمع در خط دفاع چشم به ضد حملات دوخته بودند ولی شما به من بگویید کدام تیم ، تیم برتر میدان بود. مطمئنا سپاهان 10 نفره فرصت های بسیاری را بوجود آورد که این نشان بازی خوب تیم ما بود.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اضافه کرد: نتیجه قابل انتظار نبود. ما می خواستیم ببریم اما اخراج بازیکن و فرصت هایی که از دست دادیم مانع از موفقیت ما شد.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا از تعویض ها برای تغییر نتیجه استفاده نکردید، تصریح کرد: من به عنوان سرمربی تیم تصمیم گرفتم که به سیستم بازی دست نزنم و به عقیده من تیم ما نیاز به یک تعویض داشت که آن را انجام دادیم.

ویرا در خصوص عملکرد داور گفت: داور مشکل خاصی نداشت ولی فکر می کنم روی اخراج بنگر کمی عجولانه عمل کرد چون خطای مدافع ما طوری بود که می توانست به او کارت زرد بدهد البته اگر بنگر با پا خطا می کرد گرفتن کارت قرمز صحیح بود.

وی در خصوص استفاده نکردن توپ های برگشتی در این بازی خاطرنشان کرد: بازیکنان مهاجم ما در ریباندها خیلی دیر به صحنه می رسیدند و خیلی سخت است که در بیرون از زمین در این خصوص اظهار نظر کنیم. البته من به زمان حال نگاه می کنم درست است که کریمی در فصل گذشته از این فرصت ها به خوبی استفاده می کرد اما امروز ما او را نداشتیم و مجبور بودیم که از داشته هایم استفاده کنیم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان در مورد دلایل خودخواهی مهاجمان در هنگام حملات تیم گفت: به هر حال بازیکنان مهاجم خودخواهی کردند آنها اگر در این حملات پاس می دادند یا شوت زنی می کردند ما حداقل به گل می رسیدیم ولی آنها توپ را نگه می داشتند و به دلیل ناهماهنگی با بازیکنان جناحین زمین موقعیت خوب ما پایان خوبی نداشت.

وی افزود: در فوتبال زدن ضربه آخر خیلی مهم است. وقتی توپ ها را ازدست می دهید نتیجه گرفتن تیم هم زیر سئوال می رود.

ویرا همچنین خاطرنشان کرد: ما 5 بازی دیگر پیش رو داریم و شانسمان برای صعود بسیار زیاد است. به خاطر این باخت این شانس ها را از ما نگیرید.

وی در این مورد افزود: این درست است که ما امروز اشتباه کردیم و سه امتیاز مهم را از دست دادیم ولی شانس صعود همچنان باقی است و باید برای موفقیت نهایی تلاش کرد. زیرا در فوتبال اگری وجود ندارد.

ویرا در پایان در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران که در خصوص افت بدنی بازیکنان سئوال کرد این چنین پاسخ داد: بهتر است من مربی بدنساز برزیلی خود را به کشورم بازگردانم و شما را به عنوان مربی بدنساز استخدام کنم.؟

به دلیل برخورد ناشایستی که با خبرنگاران و عکاسان ایرانی درپایان بازی صورت گرفت خبرنگاران از حضور در سالن کنفرانس و مصاحبه با مربیان دو تیم در مقابل تبلیغات کنفدراسیون فوتبال آسیا حضور نیافتند و از مربی سپاهان در شرایط مصاحبه گرفتند که این مربی در حال ترک ورزشگاه بود.