هیئتهای نظارت آراء مردم را به عنوان امانت حفاظت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در آستارا، کربلایی رئیس دفتر نظارت برانتخابات شورای نگهبان در گیلان عصر چهارشنبه در همایش توجیهی اعضای هیئت نظارت بر انتخابات مجلس هشتم در آستارا، افزود: هیئتهای نظارت وظیفه دارند با اعمال نظارت صحیح و قانونی زمینه برگزاری انتخابات پرشور و حماسی را در جامعه فراهم کنند.

وی گفت: حضور پر شور و حماسی در انتخابات، امید دشمنان را به ناامیدی و دل دلسوزان انقلاب را شاد خواهد ساخت.

فرماندار آستارا هم در این همایش گفت: هزار و 551 نفر درانتخابات مجلس هشتم را در این شهرستان برگزار می کنند.

مرتضی طالبی افزود: 54 هزار واجد شرکت در انتخاب مجلس هشتم در شهرستان آستارا هستند که برای جمع آوری آراء آنان 71 صندوق نظر گرفته شده است.