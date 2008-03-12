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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۸:۴۵

وزیر بهداشت با مشاور علمی رئیس جمهور کرواسی ملاقات کرد

وزیر بهداشت با مشاور علمی رئیس جمهور کرواسی ملاقات کرد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با دکتر عزت آگانوویچ مشاور علمی رئیس جمهور کرواسی و هیئت همراه ملاقات و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: در این ملاقات درباره تبادل استاد و دانشجو و متخصصین دو کشور، همکاری در زمینه تولید دارو، همکاری در زمینه برگزاری دوره های کوتاه مدت برای اساتید دو کشور، شرکت اساتید دو کشور در کنگره های پزشکی و اخلاق پزشکی که در کرواسی و جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود و همکاری در زمینه انتشارات نشریات پزشکی مشترک ، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

لازم به ذکر است، هیئت مذکور که روز گذشته از مرکز پژوهشی رویان و انستیتو پاستور کشورمان دیدار داشتند، تحت تاثیر تحقیقات علمی در ایران قرار گرفته و آن را مورد تقدیر قرار دادند.

 

کد مطلب 653723

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