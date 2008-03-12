کار سپاهان برای صعود سخت شد / بازیکنان هنوز هماهنگ نشده اند

مهدی تاج که یکی از تماشاگران دیدار امروز تیم های سپاهان و الاتحاد سوریه بود در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد این دیدار گفت: انتظار می رفت سپاهان در این دیدار به یک پیروزی خوب و قاطعانه دست پیدا کند اما متاسفانه برخی عوامل دست در دست هم دادند تا نماینده ایران نخستین بازی را با شکست به پایان برساند.

نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال ادامه داد: با این شکست کار سپاهان برای صعود به مرحله بعد سخت شد اما اگر این تیم بتواند در دیدارهای آینده به پیروزی برسد می تواند به صعود امیدوار باشد.

رئیس پیشین هیئت مدیره باشگاه سپاهان در تشریح دلایل این ناکامی گفت: تصور می کنم بازیکنان سپاهان هنوز نتوانسته اند خود را با تفکرات سرمربی جدید این تیم هماهنگ کنند که این امر نوعی بی برنامگی را در تیم ایجاد کرده است.

مهدی تاج در پایان گفت: با تمام این شرایط اعتقاد دارم سپاهان می تواند از گروه خود به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا صعود کند.