  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۸:۲۱

مهدی تاج :

کار سپاهان برای صعود سخت شد / بازیکنان هنوز هماهنگ نشده اند

کار سپاهان برای صعود سخت شد / بازیکنان هنوز هماهنگ نشده اند

رئیس پیشین هیئت مدیره باشگاه سپاهان و نایب رئیس فدراسیون فوتبال کار صعود سپاهان به مرحله بعدی رقابتهای لیگ قهرمانان را سخت عنوان کرد.

مهدی تاج که یکی از تماشاگران دیدار امروز تیم های سپاهان و الاتحاد سوریه بود در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد این دیدار گفت: انتظار می رفت سپاهان در این دیدار به یک پیروزی خوب و قاطعانه دست پیدا کند اما متاسفانه برخی عوامل دست در دست هم دادند تا نماینده ایران نخستین بازی را با شکست به پایان برساند.

نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال ادامه داد: با این شکست کار سپاهان برای صعود به مرحله بعد سخت شد اما اگر این تیم بتواند در دیدارهای آینده به پیروزی برسد می تواند به صعود امیدوار باشد.

رئیس پیشین هیئت مدیره باشگاه سپاهان در تشریح دلایل این ناکامی گفت: تصور می کنم بازیکنان سپاهان هنوز نتوانسته اند خود را با تفکرات سرمربی جدید این تیم هماهنگ کنند که این امر نوعی بی برنامگی را در تیم ایجاد کرده است.

مهدی تاج در پایان گفت: با تمام این شرایط اعتقاد دارم سپاهان می تواند از گروه خود به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا صعود کند.

کد مطلب 653724

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها