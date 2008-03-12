به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صفری معاون اروپای وزارت امورخارجه در ادامه سفر خود به هلند در یک مصاحبه مطبوعاتی با نمایندگان تعدادی از رسانه های گروهی این کشور شرکت کرد.

معاون وزیر خارجه در این مصاحبه به ملاقاتها و مذاکرات انجام شده در سفرش به هلند اشاره و آن را در راستای دیدارها و ملاقات های منظم مقامات دو کشور جهت رایزنی در زمینه همکاریهای دوجانبه، منطقه ای و بین المللی عنوان کرد.

وی با اشاره به روابط دیرینه و دوستانه بین دو کشور، توسعه مناسبات فیمابین در زمینه های مختلف را به نفع جمهوری اسلامی ایران و هلند ارزیابی و یادآوری کرد که در چند سال گذشته مناسبات تجاری و اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آسیایی به طور چشمگیری افزایش یافته و فرصت های زیادی برای توسعه مراودات تجاری و اقتصادی با کشورهای اروپایی نیز وجوددارد .

صفری گفت : ما از مشارکت بیشتر شرکتهای هلندی در پروژه های مختلف در ایران استقبال می کنیم.

وی به نقش با اهمیت ایران در عراق و افغانستان و کمک های فراوان کشورمان جهت استقرار صلح و آرامش در این کشورها اشاره کرد و گفت که برخی کشورها در افغانستان باعث رشد افراط گرایی وتروریسم و همچنین افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر شده اند و برای مقابله با چنین پدیده هایی لازم است جامعه بین المللی به ویژه کشورهایی که در افغانستان حضور دارند با یکدیگر همکاری بیشتری داشته باشند.

وی با اشاره به اظهارنگرانی مقامات هلندی و اقشار مختلف مردم این کشور نسبت به نمایش فیلم ضد اسلامی ویلدرز بر مفاد اعلامیه جهانی حقوقی بشر مبنی بر احترام به اصول، ارزشها و اعتقادات ملل دیگر تاکید کرد و گفت که سواستفاده از آزادی بیان برای توهین به مقدسات بیش از یک میلیارد و دویست میلیون نفر مسلمان پذیرفته نیست و عکس العمل مسلمانان جهان به نفع هیچ کشوری نخواهد بود ، لذا بهتر است به جای ترویج تنفر و خشونت بدنبال گسترش صلح و آرامش و همزیستی مسالمت آمیز در میان ملل مختلف باشیم.