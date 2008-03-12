حضور با شکوه مردم در انتخابات میثاق با آرمانهای انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل در بیانیه جامعه ورزشی استان اردبیل آمده است: جامعه ورزشی با توجه به حضور درخشان در عرصه های ملی و فرهنگی و پیشتازی خود در این زمینه، یکبار دیگر با اتکاء به درایت ورزشکاران متعهد و قهرمانان خود در پای صندوق رای حاضر و در 24 اسفند ماه امسال با حضور گسترده و چشمگیر خود استکبار و زورگویان جهان را نا امید خواهند کرد.

این بیانیه در ادامه آورده است: موج حق طلبی اسلامی و نیز نگاه عدالت محور دولت نهم، شرایط تازه ای فراروی جوانان ورزشکار قرار داده و در این راستا جامعه ورزشی استان با درک شرایط موجود با حضور گسترده و فعال و با برگه های رای خود با آرمانهای امام راحل و رهبر معظم انقلاب تجدید میثاق می کنند.

در بخش دیگری از این بیانیه افزوده شده است: جامعه ورزشی استان اردبیل همچون گذشته که در جبهه های حق علیه باطل با خون خون خود از خاک و حیثیت از اقتدار نظام دفاع کرده امروز نیز با رای خود از دستاوردهای هسته ای و علمی و از آرمانهای انقلاب دفاع می کند و در مقابل آمریکا و ابزارهای زورگویی آن می ایستد.

بیانیه مذکور می افزاید: این قهرمانان که در میدانهای ورزشی بارها پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی را به اهتزار در آوده اند در 24 اسفند ماه نیز با افتخار تمام با برگه های رای خود پیروزی دیگری نصیب مردم شریف و انقلابی ایران خواهند کرد و با ثبت برگه زرین دیگری در دفتر نظام اسلامی، مدال افتخار دیگری را پیروزمندانه کسب می کنند.

در بخش پایان این بیانیه تاکید شده است: جامعه ورزشی استان از ملت شریف و انقلابی استان اردبیل دعوت می کند یکبار دیگر فریاد حق طلبی خود را سر داده و در پای صندوقهای رای همچون گذشته حضور یابند و استکبار و دشمنان انقلاب را نا امید سازند.

