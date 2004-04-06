علي معلم ، خاطرات خود را از نصرالله مرداني منتشر مي كند

به گزارش خبرنگارادبي " مهر" درقم، وي با بيان اين مطلب افزود : درخصوص زندگي استاد مرداني ناگفته‌هاي بسياري وجود دارد.

معلم ضمن دعوت ازشاعران جوان به پرهيزازافراط وتفريط درشعر گفت: ابداع و نوآوري درشعربايد به گونه‌اي باشد كه زبان آن را به سوي كمال سوق ‌دهد، نه آنكه موجب بدعت‌گذاري در شعر گردد.

وي متأسفانه برخي ازشعراي امروزبه خاطرآشنا نبودن با زبان شعري مناسب دچار توهم معنا شده اند و شعرآنها پرازاشكالات منطقي، كلامي، صرفي و نحوي است واز قالب معني خارج است.

معلم دربخش ديگري ازسخنان خود شاعران را به آشنايي و آگاهي كامل از حيطه و موضوع كاري خود فراخواند و خاطرنشان كرد: شاعر بايد ازعلوم و فنوني كه در شعر خود به كار مي‌برد آگاهي كامل داشته باشد تا حرمتش محفوظ گردد و دچار گمراهي نشود.

علي معلم در پايان ابراز اميدواري كرد: در روزگار بي‌زباني و بي‌هم زباني عصر حاضر، با وجود شاعران خوش قريحه جوان و ‌آتيه‌دار، افق شعر فارسي بسيار روشن و اميدوار كننده است.

لازم به ذكر است دراين محفل ادبي، ‌برخي ازشاعران جوان قمي ازجمله ، موسوي ،‌ تابش، دارابي، رضايي و... حضور داشتند.