  1. استانها
  2. گیلان
۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۹:۲۸

نماینده خبرگان رهبری در گیلان:

انتخاب افراد عالم و متدین در انتخابات متضمن مجلسی قوی است

رشت - خبرگزاری مهر: آیت الله مختار امینیان گفت: انتخاب افراد عالم و متدین در انتخابات مجلس هشتم متضمن مجلسی قوی ، تاثیر گذار و مورد نیاز کشور خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر در آستانه اشرفیه ، آیت الله امینیان نماینده مجلس خبرگان رهبری در گیلان عصر چهارشنبه در آستانه روز 24اسفند ماه با صدور پیامی، اعلام کرد: نماینده ای که متدین باشد و مسائل را درک کند و در قانونگذاری در مجلس قوی باشد مورد نیازکشور و مردم است.

آیت الله امینیان همچنین ضمن دعوت همه آحاد مردم درانتخابات مجلس هشتم، بیان داشت: برای رضای خدا و به خاک مالیدن پشا دشمنان به ویژه آمریکا و دنیای غرب، حضور حداکثری در پای صندوق های رای را یک ضرورت بدانند.

وی تاکید کرد: مردم با کنار گذاشتن همه مسائل داخلی باید با همدلی و نشاط در پای صندوق های رای حاضر و نمایندگان اصلح خود را انتخاب کنند.

آیت الله امینیان حضور پرشور و حماسی ملت ایران در انتخابات مجلس هشتم را مایه عزت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی و تضعیف دشمنان اسلام اعلام کرد.

کد مطلب 653740

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها