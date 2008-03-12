انتخاب افراد عالم و متدین در انتخابات متضمن مجلسی قوی است

به گزارش خبرنگار مهر در آستانه اشرفیه ، آیت الله امینیان نماینده مجلس خبرگان رهبری در گیلان عصر چهارشنبه در آستانه روز 24اسفند ماه با صدور پیامی، اعلام کرد: نماینده ای که متدین باشد و مسائل را درک کند و در قانونگذاری در مجلس قوی باشد مورد نیازکشور و مردم است.

آیت الله امینیان همچنین ضمن دعوت همه آحاد مردم درانتخابات مجلس هشتم، بیان داشت: برای رضای خدا و به خاک مالیدن پشا دشمنان به ویژه آمریکا و دنیای غرب، حضور حداکثری در پای صندوق های رای را یک ضرورت بدانند.

وی تاکید کرد: مردم با کنار گذاشتن همه مسائل داخلی باید با همدلی و نشاط در پای صندوق های رای حاضر و نمایندگان اصلح خود را انتخاب کنند.

آیت الله امینیان حضور پرشور و حماسی ملت ایران در انتخابات مجلس هشتم را مایه عزت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی و تضعیف دشمنان اسلام اعلام کرد.