صدور سند مالکیت برای 755 هزار هکتار از اراضی ملی در قم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد عفتان عصر امروز در گردهمایی مشترک مسئولان اداره کل ثبت اسناد و منابع طبیعی استان قم در سخنانی به نقش و اهمیت صدور اسناد اراضی ملی در اثبات مالکیت دولت و صیانت از این منابع و دفاع در مراجع قضایی تأکید کرد.

وی افزود: در این راستا با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و امور اراضی تا کنون برای 755 هزارو 715 هکتار از اراضی ملی و دولتی استان سند مالکیت صادر شده است.



عفتان گفت: همچنین حدود دو هزار و 600 هکتار از اراضی ملی نیز از طریق کمیسیون ماده واحده اراضی اختلافی تعیین تکلیف شده و تفکیک مستثنیات مردم از اراضی ملی صورت گرفته است و حدود هزار و 800 هکتار از این اراضی متعلق به دولت بوده که عودت داده شده است.



وی افزود: 800 هکتار از اراضی مردم هم که در اراضی ملی قرار داشته به مستثنیات مردم اضافه شده است.



رنجبر مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان قم نیز در این همایش طی سخنانی به اهمیت تعیین حدود و ثغور انفال که بیت المال مسلمین است در راستای صدور سند و تثبیت مالکیت منابع طبیعی و حفاظت از آن اشاره کرده و گفت: هر جا که اراضی ملی به سند نرسیده‌اند متجاوزین در صدد تخریب و تصرف آن هستند.



وی همچنین در خصوص فعالیت‌های این اداره کل افزود: حدود 120 هزار هکتار تعهد صدور سند در سال جاری داریم که اجرا شده و 190 هزار هکتار دیگر باقی مانده که معضلات ثبتی و حقوقی داشته است واین مشکلات در کمیسیون‌های مختلف در دست بررسی و اقدام است.



رنجبر در پایان از آمادگی دستگاه ثبت اسناد و املاک در خصوص حل و فصل پلاک‌های باقی مانده با حصول نتیجه در خصوص اسناد ثبت مالکیت اراضی ملی خبر داد.