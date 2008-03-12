۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۲۰:۲۹

صدور سند مالکیت برای 755 هزار هکتار از اراضی ملی در قم

قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل منابع طبیعی استان قم گفت: تا کنون برای بیش از 755 هزار هکتار از اراضی ملی در قم سندمالکیت صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد عفتان عصر امروز در گردهمایی مشترک مسئولان اداره کل ثبت اسناد و منابع طبیعی استان قم در سخنانی به نقش و اهمیت صدور اسناد اراضی ملی در اثبات مالکیت دولت و صیانت از این منابع و دفاع در مراجع قضایی تأکید کرد.

وی افزود: در این راستا با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و امور اراضی تا کنون برای 755 هزارو 715 هکتار از اراضی ملی و دولتی استان سند مالکیت صادر شده است.

عفتان گفت: همچنین حدود دو هزار و 600 هکتار از اراضی ملی نیز از طریق کمیسیون ماده واحده اراضی اختلافی تعیین تکلیف شده و تفکیک مستثنیات مردم از اراضی ملی صورت گرفته است و حدود هزار و 800 هکتار از این اراضی متعلق به دولت بوده که عودت داده شده است.

وی افزود: 800 هکتار از اراضی مردم هم که در اراضی ملی قرار داشته به مستثنیات مردم اضافه شده است.

رنجبر مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان قم نیز در این همایش طی سخنانی به اهمیت تعیین حدود و ثغور انفال که بیت المال مسلمین است در راستای صدور سند و تثبیت مالکیت منابع طبیعی و حفاظت از آن اشاره کرده و گفت: هر جا که اراضی ملی به سند نرسیده‌اند متجاوزین در صدد تخریب و تصرف آن هستند.

وی همچنین در خصوص فعالیت‌های این اداره کل افزود: حدود 120 هزار هکتار تعهد صدور سند در سال جاری داریم که اجرا شده و 190 هزار هکتار دیگر باقی مانده که معضلات ثبتی و حقوقی داشته است واین مشکلات در کمیسیون‌های مختلف در دست بررسی و اقدام است.

رنجبر در پایان از آمادگی دستگاه ثبت اسناد و املاک در خصوص حل و فصل پلاک‌های باقی مانده با حصول نتیجه در خصوص اسناد ثبت مالکیت اراضی ملی خبر داد.

کد مطلب 653751

