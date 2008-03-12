به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار رحیم خورشیدوند عصر امروز در گردهمایی فرماندهان و مسئولان انتظامی ‌با بسیج و سپاه ناحیه ویژه، قم در سخنانی ضمن تقدیر از تعامل سپاه و بسیج با نیروی انتظامی‌گفت: امیدواریم با همکاری و تعامل در خصوص مراسم‌ چهارشنبه آخر سال و انتخابات، سال جدید را با سلامتی و بدون حادثه شروع نماییم.



وی در ادامه به ارائه مطالبی در خصوص پلیس افتخاری پرداخت و گفت: پلیسی افتخاری پلیس است که طبق ضوابط و مقررات خاص پلیس کار خواهد کرد و بیشتر سعی می‌شود نیروها از بین بسیجی‌های فعال جذب و تحت ضابطه‌های خاص نیروی انتظامی ‌فعالیت کنند.



در ادامه سرهنگ موسوی نسب سرپرست سپاه ناحیه اظهار داشت: رابطه خوبی بین ناجا و بسیج هم در سطح کشور هم در استان قم وجود دارد.

وی ادامه داد: ما آمادگی خود را برای همکاری اعلام می‌کنیم و با اینکه مسئولیت با نیروی انتظامی‌ است اما نیروهای بسیج به کمک نیروی انتظامی‌ خواهند آمد.

