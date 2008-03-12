زنان از قشر خود افرادی مستقل، متعهد و آگاه را به مجلس بفرستند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی امروز در دیدار جمعی از اعضای جمعیت زنان مسلمان نواندیش، با توجه به زمینه های بسیار مناسب رشد وپیشرفت جامعه زنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکید کرد : تحصیلات عالی و رشد علمی، فرهنگی و اجتماعی زنان برای مطرح شدن این قشر عظیم در جامعه بسیار کارگشا است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به عملکرد، طرحها و برنامه های نهادهای فعال در عرصه فعالیت زنان در جامعه گفت : راهی که تا کنون زنان در جامعه طی کرده اند غیر قابل برگشت است و باید با نگاهی عمیق به آینده و شناخت موقعیت زمانی و مکانی و شرایط و مقتضیات روز، در چارچوب شرع و قانون برای آینده برنامه ریزی کرد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی با موفق ارزیابی‌کردن حضور زنان در عرصه‌های مختلف جامعه پس از انقلاب اسلامی گفت : انتخابات یکی از عرصه‌های مهم مشارکت مردم در سرنوشت خودشان است و از نیمی از جمعیت کشور یعنی زنان انتظار می‌رود با حضور پرشور در انتخابات سعی کنند از قشر خود افرادی خودباور، مستقل، متعهد، بصیر و آگاه را وارد مجلس کنند.

وی آگاهی، صبر و پشتکار در تحقق اهداف را یکی از رموز موفقیت ذکر کرد و افزود : اراده و تلاش جوهره حرکت و حرکت لازمه تحول و پیشرفت است و زنان جامعه باید بدانند همواره در مسیرهای طولانی و حساس، گردنه‌هایی نیز وجود دارد که باید با آگاهی و صبر از آن عبور کرد.

در ابتدای این دیدار فاطمه راکعی دبیر کل جمعیت زنان مسلمان نواندیش ایران گزارشی از عملکرد و اهداف و برنامه‌های این جمعیت ارائه کرد.