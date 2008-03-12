شرکت مردم در انتخابات تضمین کننده اقتدار ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالله هاشمی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نزدیک شدن به ایام انتخابات مجلس هشتم گفت: شرکت در انتخابات وظیفه ملی و شرعی همگان است که موجب اقتدار ملی نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.
وی به تبلیغات گسترده استکبار اشاره کرد و اظهار داشت: این تبلیغاتها به نفع ایران است زیرا ملت ایران را مصممتر خواهد کرد.
حجت الاسلام هاشمی افزود: مردم با حضور پرشور خود در پای صندوقهای رای در 24 اسفند ماه به همگان اثبات خواهند کرد که اسیر توطئههای دشمن نمیشوند و همواره مدافع ایران اسلامی هستند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با بیان اینکه شرکت در انتخابات لبیک به فرمایشات امام، رهبری و شهداست، گفت: همگان به وظیفه خود واقف هستند و با حضوری پرشور جواب دشمنان را خواهند داد.
وی گفت: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم در برگزاری هرچه با شکوهتر انتخابات تلاش میکند و به همین منظور امکانات سخت افزاری مورد نیاز را در اختیار هیئتهای برگزاری انتخابات قرار داده است.
حجت الاسلام هاشمی افزود: در امامزادگان شاه سید علی، سلطان محمد شریف، سید سربخش، شاه ابراهیم، چهار امامزاده، ابن بابویه و گلزار شیخان نیز صندوق جمع آوری آرا مستقر خواهد بود.
وی عنوان کرد: این اداره کل همچنین مکانهایی را برای استقرار هیئتهای اجرایی در نظر گرفته است و با مساعدتهای خود در هر چه باشکوهتر برگزار شدن انتخابات میکوشد.
نظر شما