پرونده رافائل دوباره بازگشایی شد / فرار مقصران از قبول مسئولیت

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از موارد مهمی که در نشست خبری امروز باشگاه پرسپولیس مطرح شد، کسر 6 امتیاز از مجموع امتیازات این تیم به دلیل دیرکرد در پرداخت جریمه شرکت کوپیان بود.

خبرنگاران مدعی بودند که باشگاه پرسپولیس می توانست تا تاریخ هفتم آذرماه نسبت به پرداخت این جریمه اقدام کند و به نوعی اهمال کاری مسئولان این باشگاه باعث شده تا جریمه کسر 6 امتیاز برای این تیم اعمال شود.

اما توجیه مسئولان باشگاه پرسپولیس در این باره جالب توجه بود. با اینکه سخنگوی فیفا مدعی شده بود باشگاه پرسپولیس می توانست تا تاریخ هفتم اسفندماه برای پرداخت شرکت کوپیان اقدام کند اما آنها اظهارنظری متفاوت با این داشتند. آنها مدعی شدند: پرداخت نکردن بدهی رافائل سه پرونده قضایی را علیه باشگاه پرسپولیس در دادگاه داوری عالی ورزش مفتوح کرده است. نخست شکایت باشگاه کوپیان، سپس شکایت این بازیکن نیجریه ای و در نهایت شرکتی که وی را به باشگاه پرسپولیس انتقال داده است.

بر اساس اظهارات مسئولان باشگاه پرسپولیس، مسئولان پیشین این باشگاه می بایست تا تاریخ بیستم مهرماه سال 85 برای پرداخت بدهی باشگاه کوپیان اقدام می کردند اما بی توجه ای آنها به تهدید فیفا باعث شده تا جریمه کسر 6 امتیاز شامل حال سرخپوشان شود.

به دنبال بی توجه ای به پرداخت این بدهی پرونده ای دیگر در دادگاه داوری ورزش برای باشگاه پرسپولیس گشوده می شود و این بار رافائل نیجریه ای خواهان طلب 42 هزار یوروی اش از این باشگاه می شود. باشگاه پرسپولیس تا روز هفتم آذرماه سالجاری برای پرداخت این رقم فرصت داشت که ظاهرا این تاریخ با مهلت پرداخت بدهی باشگاه کوپیان اشتباه گرفته شده است و برخی افراد که متاسفانه در این پرونده ردپای کم کاریشان دیده می شود با جوسازی سعی در منحرف کردن افکار عمومی به سمتی داشته اند که بی مسئولیتی آنها دیده نشود.

باشگاه پرسپولیس علاوه بر طلب 143 هزار یورویی باشگاه کوپیان، با پرداخت 42 هزار یورو به رافائل از کسر 6 امتیاز دیگر از این تیم جلوگیری به عمل می آورد.

پرسپولیسی ها با گذر از سد این دو مانع بزرگ امروز با شکایتی تازه روبه رو هستند . شرکت ام. ای . ام که واسطه انتقال رافائل به پرسپولیس بوده نیز طلبی 125 هزار یورویی از این باشگاه دارد و خواهان دریافت آن شده است. این شرکت که به گفته کاشانی برادر یونگ، آری هان و خشایار محسنی سهام دار آن هستند، در تلاش برای دریافت طلب خود هستند به احتمال زیاد طی روزهای آینده باید منتظر شکایت این شرکت نیز باشیم.