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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۲۰:۰۵

چاپ تعرفه های انتخابات 24 اسفند در شرکت چاپ و نشر بانک ملی

شرکت چاپ و نشر بانک ملی کل تعرفه های انتخابات 24 اسفند را ظرف کمتر از 30 روز چاپ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل شرکت چاپ و نشر بانک ملی با اعلام این مطلب افزود : این شرکت به منظور آماده سازی بستر مشارکت فعالانه مردم آگاه و متعهد ایران در انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و میان دوره ای شوراهای اسلامی شهر و روستا، تعرفه های انتخاباتی مذکور را با بهره گیری از  شش دستگاه ماشین چاپ رول و به صورت شبانه روزی منتشر کرد و به نمایندگان وزارت کشور سپرد.

رضا منصوری اضافه کرد : با توجه به مکانیزه شدن شمارش آرای انتخابات 24 اسفند ، چاپ برگه های تعرفه نیز باید با استفاده از ماشین آلات چاپ متغیر انجام می شد که این کار به بهترین شکل و کیفیت صورت گرفت.

 

کد مطلب 653757

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