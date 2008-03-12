چاپ تعرفه های انتخابات 24 اسفند در شرکت چاپ و نشر بانک ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل شرکت چاپ و نشر بانک ملی با اعلام این مطلب افزود : این شرکت به منظور آماده سازی بستر مشارکت فعالانه مردم آگاه و متعهد ایران در انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و میان دوره ای شوراهای اسلامی شهر و روستا، تعرفه های انتخاباتی مذکور را با بهره گیری از شش دستگاه ماشین چاپ رول و به صورت شبانه روزی منتشر کرد و به نمایندگان وزارت کشور سپرد.

رضا منصوری اضافه کرد : با توجه به مکانیزه شدن شمارش آرای انتخابات 24 اسفند ، چاپ برگه های تعرفه نیز باید با استفاده از ماشین آلات چاپ متغیر انجام می شد که این کار به بهترین شکل و کیفیت صورت گرفت.