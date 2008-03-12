سفر معنادار "یودیونو" به ایران افزایش قدرت بین المللی اندونزی را در پی دارد

الف- اخبار ایران

خبرگزاری آنتارا گزارش داد که مرزوقی علی دبیرکل حزب دموکرات اندونزی گفت سوسیلو بامبنگ یودیونو رئیس جمهور اندونزی با نپذیرفتن تماس تلفنی جرج بوش رئیس جمهور آمریکا قبل از جلسه رای گیری شورای امنیت در خصوص تحریم های بیشتر علیه ایران هویت واقعی مردم اندونزی را نشان داد.



مرزوقی در مورد تاثیر احتمالی رای ممتنع اندونزی بر رابطه اندونزی و امریکا گفت تا کنون تاثیر منفی بر روابط اندونزی با امریکا نبوده است. اما ممکن است در آینده مشکلی باشد که طبیعی است. دلیل اندونزی برای عدم حمایت از قطعنامه سازمان ملل کاملا واضح است.

خبرگزاری آنتارا همچنین نوشت که سوسیلو بامبانگ یودیونو رئیس جمهور اندونزی و یونی یودیونو همسر وی ساعت 30/16 به وقت محلی وارد فرودگاه مهر آباد تهران شدند و این دیدار رسمی تا روز چهارشنبه به مدت دو روز ادام داشت.یودیونو در پله های هواپیما توسط ایوان ویرانتامادجا سفیر اندونزی در تهران و محمد سلیمانی وزیر اطلاعات و فن آوری ارتباطات و نیز برخی از اعضای سفارت اندونزی در تهران استقبال شدند. رئیس جمهور و همراهانشان تا کاخ جمهوری جائی که در آن اقامت خواهند داشت ، اسکورت شدند.



ساعت 10 صبح روز سه شنبه سران دو کشور با یکدیگر ملاقات نموده و بدنبال آن جلسه هیئتهای دو طرف برگزار گردید. در ادامه دو رئیس جمهور شاهد امضای یادداشت تفاهم هائی در زمینه همکاریهای کشاورزی، آموزشی، موافقتنامه سهیم شدن شرکت نفتی پرتامینا، شرکت توسعه صنایع پالایش نفتی، موافقتنامه همکاری بین اتاق های بازرگانی و صنایع ( کادین ) و شرکت معادن ایران و یادداشت تفاهمی میان اتاق بازرگانی و شورای تعاونی های اندونزی بودند. در ادامه یودیونو بمدت 45 دقیقه با آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران تبادل نظر نمود.

روزنامه جاکارتا پست در مقاله ای به قلم Bantarto Bander ( سردبیر قصلنامه مرکز مطالعات استراتژیک و استاد تحصیلات تکمیلی در دانشکاه اندونزی )با اشاره به سفر رئیس جمهور این کشور به تهران این سفر را گامی بمنظور تثویت روابط دوجانبه و تبادل نظر در خصوص موضوع جنجالی هسته ای ایران می داند. این دیدار یک هفته پس از رای شورای امنیت به قطعنامه جدید علیه ایران که بلحاظ عدم قبول توقف غنی سازی توسط این کشور صادر گردید و در این رای گیری اندونزی عضو غیر دائم شورای امنیت به آن رای ممتنع داد.



این رای انعکاس حمایت غیر قابل تغییر اندونزی از حق ایران در تولید انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز است و همانگونه که خواهان تقویت همکاری میان ایران و آژانس می باشد.آنچه در مورد بحث هسته ای ایران جالب است تنها انرژی هسته ای صرف نیست بلکه توان ادامه مقاومت ایران در قبال ادامه فشارهای غرب در جهت توقف برنامه هسته ای اش مطرح است.

این قطعنامه یک تهدید مجدد است در حالیکه در قطعنامه اول تنها قطر مخالفت کرد، اندونزی به قطعنامه دوم رای مثبت داد و موجب خشم مردم این کشور گردید و بدنبال آن پارلمان رئیس جمهور را فراخواند. قطعنامه جدید یک سری تحریم های شدیدتر بر ورود و صدور کالاهای ممنوعه را به همراه نظارت بر آمد و شد برخی مقامات اعمال کرده است .

بعقیده نویسنده این مقاله دو قطعنامه قبلی بیشتر رنگ آمریکائی داشت ولی بنظر می رسد قطعنامه اخیر سکان هدایت بدست اروپائیها است و دلیل این تغییر تلاش اروپا برای کاهش نقش امریکا است که شاید برای این منظور انجام شده که از رویاروئی امریکا با ایران جلوگیری شود.

نویسنده معتقد است که این قطعنامه نمایانگر شکافی است که در جامعه بین الملل ایجاد شده و اندونزی با رای خود در مرکز این شکاف قرار گرفت. رای جاکارتا با این استدلال که ایران با آژانس همکاری کرده اعلام می کند قطعنامه بیشتر راه حل مسئله نیست .این رای ممکن است در تغییر موضع ایران موثر باشد. هرچند فشار مداوم روی ایران هنوز نتیجه نداده و ایران مجددا تاکید کرده که در مورد حق خود برای دستیابی به انرژی هسته ای مذاکره نخواهد کرد.

دلیل شکست غرب در تغییر موضع ایران تا بحال به علت عدم مهارت دیپلماتیک یا منابع نبوده بلکه بیشتر به علت پایداری ایران بوده است.مقاومت ایران باعث گردیده تا غربیها تقاضاهای خود را افزایش دهند ولی در مقابل ایران این تقاضاها را تلاش غرب در جهت توقف برنامه هسته ای اش می داند. بعقیده نویسنده چنانچه حق ایران در برخورداری از انرژی هسته ای شناخته شود حاضر است سیاستش را تغییر دهد.مقاومت رئیس جمهور ایران در قبال این قطعنامه بازتاب چند فاکتور است.

ابتدا اینکه استدلال ایران از تغییر با آنچه غربیها پیش بینی می کنند متفاوت است؛ دیگر اینکه ایرانیان آنچه دولت احمدی نژاد انتخاب کرده را برگشت ناپذیر می دانند، بویژه اینکه مقاومت آقای احمدی نژاد باعث جلب حمایت اندونزی در قطعنامه اخیر شد. اندونزی با رای ممتنع خود ضمن تاکید بر همکاری ایران با آژانس در واقع بیانگر اراده این کشور در تکمیل مقررات آژانس است. جاکارتا معتقد است غربیها باید علت دفاع ایران از مواضع خود را درک کنند، علاوه برآن لازم است بین آژانس و ایران اعتمادسازی بیشتری صورت گیرد.در خاتمه می نویسد هنوز زود است تصورکنیم نظرات اندونزی موجب تغییر اساسی در مواضع غرب می شود و اینکه سفر رئیس جمهور اندونزی به تهران موجبات تغییر دیپلماسی بر پایه واقع گرایی گردد.



روزنامه کمپاس نیز در مقاله ای درباره اقدامات خصمانه شورای امنیت بر ضد ایران نوشت: شورای امنیت سازمان ملل در سوم ماه مارس گذشته قطعنامه 1803 را علیه ایران به تصویب رساند. این بار اندونزی به قطعنامه علیه ایران رأی ممتنع داد. پیشتر اندونزی از قطعنامه 1747 شورای امنیت علیه ایران در سال 2007 حمایت نموده بود. در مفاد قطعنامه جدید نکته جدیدی نسبت به قطعنامه های گذشته دیده نمی شود و تنها نکته قابل ذکر در ارتباط با این قطعنامه عدم تصویب آن در زمان مناسب می باشد زیرا ایران در سال گذشته همکاری بسیار مثبتی با آژانس بین المللی انرژی اتمی داشته است و مذاکرات طرفین به نتایج بسیار مناسبی رسیده است. اندونزی معتقد است در چنین شرایطی بجای افزایش تحریم ها علیه ایران باید از ادامه مذاکره میان ایران و آژانس حمایت نمود تا بدین وسیله دیگر مسائل موجود در برنامه های هسته ای ایران من جمله تحقیقات شک برانگیز حل و فصل گردد.



از نظر فنی و قانونی پس از تصویب قطعنامه 1747 پیشرفت های چشمگیری در پرونده هسته ای ایران به وجود آمد تا جایی که آژانس در گزارش تاریخ 22 نوامبر 2007 اعلام نمود اقدامات ایران در راستای قطعنامه شورای امنیت و همچنین پروتکل الحاقی بوده است. آژانس در گزارش های بعدی خود از حل مسائل باقی مانده در پرونده هسته ای ایران خبر داد. آژانس اعلام نمود که توضیحات ایران و اسنادی که این کشور در ارتباط با مسائل باقی مانده در اختیار آژانس قرار داده است با یافته های آژانس همخوانی دارد. آژانس همچنین اعلام داشت که سه مسئله پلونیوم 210، غنی سازی اورانیوم و بازفراوری که می تواند برای ساخت تسلیحات هسته ای مورد استفاده قرار گیرد تحت نظارت آژانس می باشد.



گزارش های مثبت آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه های هسته ای ایران باید مبنای بررسی مسئله هسته ای ایران باشد. دیدگاه آژانس نسبت به برنامه های هسته ای ایران و دیدگاه دستگاه های اطلاعاتی آمریکا در یک سمت و سو می باشد. دستگاه های اطلاعاتی آمریکا چندی پیش اعلام داشته بودند که ایران از سال 2003 تا کنون فعالیت های هسته ای تسلیحاتی خود را کنار گذاشته است.

اندونزی معتقد است باید به ایران و آژانس وقت بیشتری داد تا به مذاکرات مثبت خود ادامه دهند. جاکارتا همچنین از نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی که اعلام داشته بود ایران قدم های مهمی در راستای اعتماد سازی برداشته است، حمایت می نماید.در چنین شرایطی آن هم در زمانی که همکاری مناسبی میان ایران و آژانس وجود دارد تصویب قطعنامه 1803 بدلیل مسائل حقوقی و فنی نبود

خبرگزاری انتارا گزارش داد که "عارف ستیاوان" یکی از تحلیلگران سیاسی اندونزی از سفر "سوسیلو بامبانگ یودیونو" به ایران بعنوان تاکیدی بر سیاست خارجی فعال و آزاد اندونزی نام برد و افزود: در حالی که قطعنامه جدیدی علیه ایران به تصویب رسیده است و در این قطعنامه از دیگر کشورها درخواست شده است تا روابط خود با ایران را قطع کنند ولی رئیس جمهور اندونزی در راستای توسعه روابط دوجانبه در زمینه های انرژی، تجاری، کشاورزی و آموزشی به ایران سفر نمود.



وی همچنین در ارتباط با موضع اندونزی درقبال برنامه های هسته ای ایران نیز گفت: تا هنگامی که این برنامه ها با اهداف صلح آمیز پیگیری شود لذا اندونزی از آن حمایت خواهد نمود و اندونزی این موضع خود را با رأی ممتنع خود در شورای امنیت سازمان ملل نمایان ساخت.در پایان این تحلیلگر اندونزیایی ابراز امیدواری کرد دستاوردهای سفر "یودیونو" به تهران موجب افزایش رفاه و سطح علمی مردم دو کشور شود.

خبرگزاری انتارا همچنین در مطلبی با تیتر "سفر رئیس جمهور به ایران دارای معنا و مفهوم سمبلیک می باشد" نوشت که "هارجریانتو طوهاری" دبیر کل فراکسیون حزب گلکار در مجلس نمایندگان اندونزی دیروز از سفر "سوسیلو بامبانگ یودیونو" رئیس جمهور اندونزی به ایران بعنوان سفری با معنا و مفهوم سمبلیک نام برد و افزود: با توجه به اینکه این سفر پس از موضع اندونزی در شورای امنیت سازمان ملل انجام می شود لذا این سفر می تواند معنای و مفهوم دیگری برخوردار باشد.



وی ادامه داد : دولت اندونزی با اتخاد موضع صحیح در شورای امنیت اینک همسوی نظر مردم قدم بر می دارد لذا معنای سمبلیک این سفر نه تنها موجب افزایش قدرت چانه زنی اندونزی در جهان می شود بلکه موجب ترفیع جایگاه اندونزی نزد مردم ایران می گردد.



"طوهاری" بار دیگر بر موضع اندونزی درقبال برنامه های هسته ای ایران تاکید نمود و گفت : اندونزی از فعالیت های هسته ای ایران بااهداف صلح آمیز حمایت می کند و گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی در ارتباط با برنامه های هسته ای ایران از دید ما به اندازه کافی صحیح و قابل اطمینان بود.



وی از دستاوردهای سفر "یودیونو" به ایران در راستای توسعه روابط دوجانبه با ایران بعنوان یکی دیگر از معانی سمبلیک سفر رئیس جمهور اندونزی به ایران نام برد و افزود: اندونزی برای رشد اقتصادی هر چه بیشتر بشدت نیازمند جذب سرمایه گذاری خارجی می باشد و بهتر است که دو کشور در زمینه های اقتصادی همکاری های نزدیکی را با یکدیگر آغاز نمایند.

در پایان این نماینده مجلس اندونزی موضع اندونزی در شورای امنیت را موضعی احساسی ندانست و افزود : ما بر اساس سیاست خارجی فعال و آزاد خود تصمیم می گیریم و رأی ممتنع به قطعنامه 1803 تصمیم مهمی از جانب دولت اندونزی می باشد زیرا دولت با این تصمیم ریسک بسیار زیادی را پذیرفته است البته ما تقاضای هیچگونه پاداشی در این زمینه نداریم ولی ارزشمند خواندن این تصمیم از سوی ایران برای ما اهمیت بسیاری دارد.

ب- اخبار و تحولات داخلی

- اخبار سیاسی



روزنامه کوران تمپو گزارش داد که حتی فوت "سوهارتو" نیز نتوانسته است موجب عقب نشینی کمیسیون ملی مدافع حقوق بشر از بررسی موارد نقض حقوق بشر توسط "سوهارتو" گردد. "رضا صالح" نائب رئیس این کمیسیون در مصاحبه با روزنامه "کوران تمپو" گفت : کمیسیون ملی مدافع حقوق بشر طبق اختیاراتی که قانون اساسی بدان اشاره نموده است باید به موراد نقض حقوق بشر در گذشته و حال بپردازد لذا این کمیسیون برای اثبات وجود موارد متعدد نقض حقوق بشر در گذشته تصمیم دارد تا به بررسی جرایم "سوهارتو" در گذشته بپردازد.



وی ادامه داد : ما چهار تیم مجزا با مسئولیت های مختلف تشکیل داده ایم تا به بررسی ابعاد مختلف جرایم "سوهارتو" بپردازند و نتایج تحقیقات خود را در جلسه رسمی کمیسیون ملی مدافع حقو.ق بشر اعلام نمایند تا تصمیمات لازم اتخاذ شود.این در حالی است که "ایندریانتو سوناجی" وکیل خانواده "سوهارتو" اقدام کمیسیون ملی مدافع حقوق بشر را اقدامی آماتور نامیده و اعلام داشته است : این کمیسیون نمی تواند یکجانبه تصمیم به آغاز تحقیقات در این رابطه بگیرد و پیش از آن باید تصمیمات سیاسی مشخصی در این رابطه گرفته شود.

- اخبار فرهنگی



روزنامه کوران تمپو نوشت که پس از اینکه شبکه تلویزیونی "لاتیوی" دستخوش تغییرات بسیاری در سطح مدیریتی خود شد مقامات این شبکه تصمیم گرفتند تا نام شبکه خود را به TVONE تغییر دهند. البته در کنار این تغییر نام تغییر برنامه های این شبکه نیز بصورت کلان مشاهده گردید تا جایی که این شبکه دیگر فیلم و سریال های همیشگی را به کنار گذاشت و تنها به پخش اخبار و برنامه های ورزشی پرداخت.



اینک پس از گذشت چند هفته ای از فعالیت این شبکه مشاهده می شود که TVONE توانسته است تا میانگین مناسبی برای خود از نظر بیننده را دست و پا نماید. آمار نشان می دهد بینندگان این شبکه اکثرا از قشر جوان 20 سال به بالا می باشند که دارای وضعیت اقتصادی متوسط به بالا هستند.

در هر حال اقدام مقامات شبکه TVONE در تغییر چهره شبکه خود و تلاش برای ارائه اطلاعات و اخبار هر چه بیشتر به مردم اندونزی جای تبریک و تحسین دارد.