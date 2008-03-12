اردن میزبان دور آتی رقابت های باشگاهی غرب آسیا شد / ایران حق عضویت فلسطین را پرداخت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، در اجلاس هیئت رئیسه کنفدراسیون بسکتبال غرب آسیا (وابا) که ساعت 16 امروز همزمان با برگزاری یازدهمین دوره رقابت های باشگاههای غرب آسیا در ماهشهر تشکیل شد، پیشنهاد سوریه و اردن برای برگزاری دور آتی این پیکارها بررسی و تصویب شد تا اردن مسئولیت برگزاری مسابقات در سال 2009 میلادی را بر عهده بگیرد.

همچنین در این اجلاس در خصوص عضویت کشورفلسطین در کنفدراسیون بسکتبال غرب آسیا بحث و بررسی های لازم انجام شد. درطی چند سال گذشته فلسطین به دلیل پرداخت نکردن حق عضویت خود حضور رسمی در جمع کشورهای عضو وابا نداشت.

دراین جلسه ضمن بحث در این زمینه محمود مشحون رئیس فدراسیون بسکتبال کشورمان مسئولیت پرداخت حق عضویت فلسطین را که سالانه 100 دلار است، را بر عهده گرفت.

بر این اساس فدراسیون بسکتبال باید 500 دلار بابت بدهکاری کشور فلسطین در طول 5 سال گذشته را پرداخت کند تا این کشور حضور خود را در جمع کشورهای وابا پررنگ تر کند البته اجرای این برنامه منوط به حضور فعال فلسطین در مسابقات ملی و باشگاهی غرب آسیا است.

یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در اجلاس هیئت رئیسه کنفدراسیون بسکتبال غرب آسیا مرور دستورالعمل های اجرایی این کنفدراسیون بود. براین اساس مصوب شد کشورهای عضو وابا در طول حداکثر 40 روز دستورالعمل های اجرایی فعلی کنفدراسیون غرب آسیا را مطالعه و پیشنهادهای خود را در مورد تغییرات احتمالی و لازم ارائه کند.

پیشنهادهای ارائه شده از سوی کشورهای وابا درجلسه ای رسمی با حضور تمام اعضای کنفدراسیون بسکتبال غرب آسیا (وابا) مطرح ، بررسی و درصورت تایید به تصویب خواهد رسید.