اشتباهات داوری علت اصلی شکست ما برابر الاتحاد بود

به گزارش خبرنگارمهر، جلال اکبری کاپیتان تیم فوتبال سپاهان پس از ثبت شکست 2 برصفر تیمش مقابل الاتحاد سوریه در مورد این دیدار گفت: با توجه به اینکه سوار بر بازی بودیم، اخراج بنگر و به دنبال آن دریافت گل نخست باعث شد تا شیرازه تیم ازهم پاشیده شود.

وی با اشاره به بازی خوب تیمش افزود: تیم ما با اینکه در بیشتر زمان مسابقه 10 نفره بازی کرد اما توانست عملکرد خوبی را از خود به نمایش بگذارد و تا پایان کار فشاری زیادی را روی دروازه تیم سوری وارد آورد. ما تلاش زیادی برای جبران نتیجه داشتیم اما شاید به دلیل بی دقتی یا بدشانسی نتوانستیم استفاده لازم را از آن ببریم.

هافبک تیم فوتبال سپاهان با ابراز امیدواری از موفقیت این تیم در بازی های آینده گفت: قطعا در بازی های آینده جبران می کنیم و مانند سال گذشته چهره یک تیم مدعی را خواهیم داشت.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا تیم فوتبال الاتحاد را دستکم گرفته بودید؟، گفت: ما هیچ تیمی را دستکم نمی گیریم. تیمی که به مسابقات لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا می کند نمی تواند تیم ضعیفی باشد.

هادی عقیلی، مدافع تیم فوتبال سپاهان نیز با ابراز تاسف از ناکامی تیمش در آغاز مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : بنگر خطایی مرتکب نشد که جریمه اش اخراج از زمین مسابقه باشد. به نظر من نهایت جریمه ای که داور می توانست برای او در نظر بگیرد یک کارت زرد بود.

وی نیز به نیکی از عملکرد خوب تیم فوتبال سپاهان در نیمه دوم بازی مقابل الاتحاد یاد کرد و گفت: اگر در تمام بازیها مانند نیمه دوم بازی امروز عمل کنیم می توانیم همه تیم ها را شکست دهیم.

مدافع ملی پوش تیم فوتبال سپاهان با انتقاد از عملکرد این تیم در نیمه اول دیدار مقابل الاتحاد گفت: گرچه در نیمه اول بد بازی کردیم اما در مجموع مستحق شکست نبودیم. در شرایطی که تیم فوتبال الاتحاد فقط دفاع می کرد و دل به ضدحملات بسته بود اگر از فرصت های خود به خوبی استفاده می کردیم قطعا نتیجه غیراز این می شد.

عقیلی با انتقاد ازعملکرد تیم داوری بازی امروز گفت: این داور در دیدار برگشت نیمه نهایی فصل گذشته لیگ قهرمانان نیز بازی ما مقابل الوحده را قضاوت کرد. در آن بازی نیز اشتباهاتی داشت که به ضرر تیم ما بود.

سیدمهدی سید صالحی نیز در خصوص دیدار امروز تیم فوتبال سپاهان مقابل الاتحاد سوریه گفت: ما با شکست امروز مقابل الاتحاد سوریه شرمنده مردم شدیم. امیدوارم در بازی های آینده بتوانیم این ناکامی را جبران کنیم.

وی ادامه داد: اخراج بنگر و دریافت گل نخست باعث شد تیم از نظر روحی افت کند اما خیلی سریع به جریان بازی بازگشتیم و توانستیم برتری خود را به تیم سوریه ای دیکته کنیم.

مهاجم تیم فوتبال سپاهان افزود: تیم الاتحاد با بازی کثیف خود کار تیم ما را هم تحت تاثیر قرار داده بود. آنها مردانه بازی نمی کردند و می خواستند به هر ترتیب پیروزی را از آن خود کنند.

سیدصالحی تاکید کرد: قول می دهم در بازی های آینده تیم سپاهان با قدرت به میدان برود و با برتری مقابل دیگر تیم های همگروه ضمن جبران ناکامی امروز از مرحله مقدماتی صعود کنیم.

وی تصریح کرد: ما هنوز در آغاز راه هستیم و می توانیم در بازی های آینده جبران کنیم. هفته آینده دیداری سرنوشت ساز را مقابل تیم کوروفچی ازبکستان پیش رو داریم که می توانیم با پیروزی در آن مدعی صعود از گروه خود باشیم.