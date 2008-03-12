ناتو هنوز درباره عضویت گرجستان و اوکراین تصمیم نگرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "یاپ دهوپ شفر" درباره مسئله پیوستن کشورهای اوکراین و گرجستان به ناتو اظهار داشت: مسئله پیوستن این کشورها در حال بررسی است.

وی همچنین با اشاره به مواضع مخالف روسیه در این زمینه افزود: ما موضع دولت مسکو را جدی می گیریم.

مسکو به شدت با عضویت گرجستان در ناتو مخالفت می کند.

در همین حال، "آنجلا مرکل" صدراعظم آلمان روز دوشنبه درباره پیوستن کشورهای گرجستان و اوکراین اظهار داشت: برای اینکه یک کشور به ناتو بپیوندد، تنها کافی نیست که رهبریت سیاسی آن موافق با سیاست های این سازمان باشد بلکه باید مردم آن نیز به نحو مشخصی از این امر حمایت کنند.

اوکراین و گرجستان قرار است کاندیداتوری خود را برای پیوستن به ناتو در نشست این سازمان در ماه آوریل در بخارست مطرح کنند.